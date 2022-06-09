بالمستندات.. تعرف على تفاصيل حكم مركز التسوية والتحكيم بحل انتخابات الجودو

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي مساء اليوم الخميس، حكما ببطلان انتخابات اتحاد الجودو.

وكانت انتخابات الجودو قد شهدت فوز مرزوق علي رئاسة اتحاد الجودو.

ومن المقرر أن يتقدم مسؤول اتحاد الجودو بطعن على الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي خلال الأيام القادمة.

ومن المنتظر أن يوقف الاستئناف على الحكم قرار تنفيذه وهو المتوقع خلال الأيام القادمة، حيث يجوز الطعن خلال مهلة مدتها 40 يومًا من تاريخ صدور القرار، وفي حالة عدم الطعن ستعاد الانتخابات مع أول موعد لجمعية عمومية عادية وذلك في خلال 90 يومًا بعد انتهاء السنة المالية والمقرر لها 30 يونيو.