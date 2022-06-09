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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الكلب أفضل صديق للإنسان.. باحثون يثبتون حقيقة هذه المقولة

كلب
كلب

دائما ما تتردد مقولة “الكلب أفضل صديق للإنسان”، حتى أصبحت محل دراسة علمية، استطاع الباحثون من خلالها إيجاد أدلة وراثية تثبت أحقية الكلب بصداقة البشر.

وفقا لموقع “ياهو نيوز”، اكتشف الباحثون أدلة وراثية توضح كيف أصبحت الكلاب أفضل صديق للإنسان، عبر دراسة جديدة أجرتها جامعة يابانية.

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أثبتت الدراسة أن الطفرات في الجين المسؤول عن إنتاج هرمون الإجهاد الكورتيزول ربما لعبت دورًا في الكلاب، وسمحت للحيوانات بتطوير المهارات من أجل التفاعل والتواصل مع الناس.

كان جين MC2R هو الأكثر فاعلية لمهارة الكلاب في اختبار الاختيار ثنائي الاتجاه ومهمة حل المشكلات ، مما يشير إلى أن هذا الجين يمكن أن يتحور في عملية تمرين الكلاب المبكرة.

مؤلفو الدراسة

قام ميهو ناجاساوا من جامعة أزابو باليابان وزملاؤه بالتحقيق في تفاعل 624 كلبًا محليًا باستخدام مهمتين.

في البداية ، كان على الكلب أن يقرر أي وعاء مخفي تحته بناءً على إشارات، مثل التحديق والإشارة والنقر، واختبرت هذه التجربة فهم الحيوان للإيماءات البشرية والتواصل، بينما نظر الثاني إلى الارتباط الاجتماعي بالبشر.

في المهمة ، تم إخضاع الكلب لاختبار حل المشكلات ، والذي تضمن محاولة فتح حاوية للوصول إلى الطعام.

وتم فصل الكلاب إلى مجموعتين اعتمادًا على سلالتها - المجموعة القديمة (المكونة من سلالات تعتبر وراثيًا أقرب إلى الذئاب مثل أكيتا وهاسكي، والمجموعة العامة تتضمن جميع السلالات الأخرى البعيدة وراثيًا عن الذئاب.

وفقًا للنتائج ، كانت الكلاب في المجموعة القديمة تنظر إلى الباحثين في كثير من الأحيان أقل من الكلاب الأخرى أثناء مهمة حل المشكلات، مما يشير إلى أنهم كانوا أقل ارتباطًا بالبشر.

وجد الباحثون أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين السلالات في المهمة الأولى. ثم قاموا بالبحث عن الاختلافات في الجينات المرتبطة بالقدرات المعرفية المتعلقة بالإنسان بين المجموعات.

وفقًا للنتائج ، تم ربط تغييرين في جين مستقبل الميلانوكورتين 2 (MC2R) بتفسير الإيماءات بشكل صحيح في المهمة الأولى وتركيز العلماء في كثير من الأحيان في مهمة حل المشكلة.

يقول الباحثون إن هذا يشير إلى أن الجين ربما يكون قد لعب دورًا في تدجين الكلاب، ربما عن طريق تعزيز مستويات أقل من التوتر حول البشر.

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