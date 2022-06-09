مليون شتلة.. تايلاند تسمح بزراعة وحيازة الحشيش

ألغت تايلاند، اليوم الخميس، تجريم زراعة القنب "الحشيش" وحيازته، وأصبحت تايلاند أول دولة في آسيا تلغي تجريم القنب، لكنها لن تكون مثل أوروجواي وكندا، وهما البلدان الوحيدان اللذان قاما حتى الآن بإضفاء الشرعية على القنب التي تدخن لأسباب ترفيهية.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن الخطة المعلنة لوزير الصحة العامة توزيع مليون شتلة من القنب للزراعة، لتحويل البلاد إلى أرض عجائب من الأعشاب.

لكن في الوقت الحالي، سيصاب مدخنو "القنب" المحتملين بخيبة أمل، حيث قالت الحكومة التايلاندية إنها تروج له لأغراض طبية فقط.

وحذرت حكومة تايلاند أولئك الذين يتوقون إلى المتعة من أن التدخين في الأماكن العامة لا يزال مصدر إزعاج ويخضع لعقوبة محتملة بالسجن ثلاثة أشهر، وتكبد غرامة قدرها 25 ألف بات تايلاندي "780 دولار".

وسيظل المكون الفعال المستخرج من القنب غير قانوني إذا كان به أكثر من 0.2 بالمائة من مادة "رباعي هيدروكانابينول"، وهي مادة كيميائية تؤدي إلى النشوة.