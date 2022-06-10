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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحديث العرب.. محمود محي الدين يحلل الحرب الروسية الأوكرانية وسر ارتفاع الأسعار

محي الدين
محي الدين

استضافت الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي أصدر عدد من التصريحات الهامة ومنها …



محي الدين: العاملين بالاقتصاد يجب أن يكونوا على علم ودراية بالتاريخ والسياسة


قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنّ العاملين بالاقتصاد يجب أن يكونوا على علم ودراية بالتاريخ والسياسة، مشيرا إلى أنّه شغوف في قراءة التاريخ، ويعود الفضل في ذلك إلى والده.
وأضاف «محيي الدين» خلال استضافته ببرنامج «حديث العرب»، وتقدمه الإعلامية درية شرف الدين، والمذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنّه فقد والده في سن مبكرة، الذي كان حريصًا قبل وفاته أن يرسخ فيه بعض الأفكار والقيم والإرشادات، مؤكدا: «أنا كتبت عنه مقال منذ عدة سنوات».


 

محمود محي الدين: تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر فترة طويلة
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، أن الحرب الأوكرانية الروسية لها ضحايا في كل ساعة سواء ضحايا مباشرين بالقصف ، أو ضحايا حول العالم من ارتفاع الأسعار ونقص المواد .

وأضاف الدكتور محمود محيي الدين، خلال برنامج "حديث العرب " المذاع على قناة الأولى ، أن الحرب أثرت على المنطقة العربية بارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء وتدهور السياحة، وقبل الحرب كان هناك ارتفاع كبير في التضخم على مستوى العالم  .


محمود محيي الدين : يجب إنشاء منظومة مؤسسية تستوعب الزيادة السكانية |فيديو

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن العالم لن يستغنى أبدا عن مجالي التمريض والتكويد الطبي، بحسب ما لخصه أحد تقارير صندوق النقد الدولي، حول عائد الاستثمار في الحلول الرقمية، والانطلاقه مع الثورة الصناعية الرابعة، ومساوئ عدم الاستثمار فيها

 

محمود محي الدين يحلل قصة محمد صلاح من الناحية الاقتصادية
قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، أن قصه محمد صلاح يمكن تلخيصها من الناحية الاقتصادية في امرين، وهو أنه عندما يلعب في مصر يستخدم نفس الجدول والتعليمات والارشادات الدوليه لكرة القدم .

 

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