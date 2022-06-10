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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لبلبة: كان نفسي أتجوز عاطف الطيب ولن أقدم سيرتي الذاتية

لبلبة
لبلبة

حلت الفنانة لبلبة ضيفة مساء الخميس على إنجي علي في برنامجها "أسرار النجوم" عبر محطة نجوم إف إم للحديث عن مشوارها الفني ومشاركتها في مسلسل "دايما عامر" في رمضان الماضي. 

وكشفت الفنانة الكبيرة لبلبة على أنها لو كان تتمنى الزواج من أحد في الوسط كانت ستتزوج المخرج الراحل عاطف الطيب.

وقالت لبلبة، في حوارها مع إنجي علي،: “الله يرحمه عاطف الطيب كان ممكن أتزوجه، لأن هذا المخرج شعر بموهبتي دون أن يعرفني، ورأني في مهرجان (كان) السينمائي وكان مؤمنا بفني ويوجهني وأحيانا كان يكون قاسيا عليّ، ولم يكن يضحك في وجهي، وكان ممكن أحبه جدا وهو شخصية محترمة أوي، ولكنه كان متزوجا وزوجته توفيت بعده علطول، وأحببت هذه الشخصية جدا وهذه أول مرة أعترف بهذا الاعتراف على الهواء”.

وأضافت لبلبة: “لما توفى عاطف الطيب شعرت بصدمة كبيرة لأنه كان موهبة ومخرج شديد التميز، وكل الجوائز التي أخذتها لم يحضرها، ولكن حضر واحدة منهم وحصلت على أحسن ممثلة في المهرجان الروائي، وبسبب فيلم (ليلة ساخنة) حصلت بسببه على جوائز كثيرة من مصر ومن الخارج، الجوائز مهمة لأنها تشعرك أنك عملتي الدور حلو”.

وأشارت لبلبة: “أنا عملت 88 فيلما طوال مسيرتي، وآخر أعمالي فيلم (الجواهرجي) والذي ننتظر عرضه قريبا، وفاضل فيه 6 أيام تصوير وهو من بطولة محمد هنيدي ومنى زكي وهي ممثلة تقيلة وعظيمة جدا، والفيلم توقف بسبب وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة وهو كان فنان رائعا والمفروض هذا الشهر نكمل العمل”.

وعن من تتمنى أن يقدم سيرتها الذاتية، شددت لبلبة: “لا أحب أو أفضل تقديم سيرتي الذاتية، وأم كلثوم فقط هي سيرتها الذاتية التي نجحت وأحيي صابرين على دورها وبعدها عملوا كثير لصباح وليلى مراد ولم يحققوا نفس النجاح، أنا لا أحب أن يقدم أحد سيرتي الذاتية لأنها لا تنجح مثل حياة الفنان، ولا أنا أعمل لأحد سيرة ذاتية خاصة به، الإخلاص للفن وحب الجمهور عمره ما يخلص”.

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وكشفت الفنانة الكبيرة لبلبة على أن دورها مع «الزعيم» عادل إمام في فيلم «عريس من جهة أمنية»، والذي قدمت خلاله دور والدة الفنان شريف منير، كان مكتوبا في الأساس للفنانة الكبيرة عبلة كامل.

وقالت لبلبة، “عريس من جهة أمنية لم يكون دوري ولكن كان دور الفنانة عبلة كامل وأنا لم أعرف هذا الموضوع الحقيقة قبل تصوير العمل وكان نفسي أمثل معها وهي ملكة الأداء البسيط اللي ياخد قلبك وتحبيها وهي تبكي أو تضحك، وعرفت بعدين أن الدور كان لها”.

وأضافت: “طلبني الأستاذ عادل إمام وكان بقالنا 18 سنة لم نشتغل سويا، وهو غير أدواره مثل المنسي وحتى لا يطير الدخان، وأنا أيضا عملت ليلة ساخنة وضد الحكومة، وقابلني عادل إمام وقال لي (أنت تخنتي ولا إيه يا نونيا) وقال لي خسي عشان هنشتغل سويا وفرحت جدا، وخسيت 3 كيلو وعملنا مع بعض عريس من جهة أمنية”.

لبلبة محمد هنيدي مهرجان كان نجوم إف إم عبلة كامل عاطف الطيب

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