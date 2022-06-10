الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية في الفنون: رسوم كتب الأطفال صعبة جدا.. فيديو

قالت سالي سمير، الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية في الفنون عن رسوم كتب أطفال ما قبل الدراسة، إن رسوم كتب الأطفال صعبة جدا لأنهم أذكياء وبياخذوا بالهم من كل تفصيلة.

وأضافت “سالي سمير”، خلال استضافتها ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”،: “المشكلة تكون أحيانا في أزمة عدم تواجد الكتاب للكثير من الأسر المصرية بسعر مناسب”.

وأشارت سالي سمير، الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية في الفنون عن رسوم كتب أطفال ما قبل الدراسة، : “كتاب “أشكال تملئ بيتي”، يتناول الأشكال الهندسية داخل المنزل”، ويتناول رؤية الأطفال للأشكال الهندسية داخل المنزل”.