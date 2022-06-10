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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: مصطفى فتحي لاعب كبير ومحترم وأتمني أنه يكون في الأهلي

فرج عامر
فرج عامر

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة سابقًا، علي أداء مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق والتعاون السعودي حاليًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر في تويتة له عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “مصطفي فتحي لعيب كبير ومحترم، واتمني انه يلعب في #الاهلي”.

مصطفى فتحي في الأهلي ؟.. حكاية صفقة معقدة بين الشك واليقين

مرتضى منصور: التعاون السعودي لا يستطيع بيع مصطفى فتحي لـ الأهلي

موقف مصطفى فتحي مع التعاون 

وانتقل مصطفى فتحي نهاية الموسم الماضي إلى نادي التعاون السعودي الذي ينشط في الدوري السعودي، لكنه يصارع في الوقت الحالي على الهبوط.

ويتبقى لنادي التعاون مباراتين حاسمتين يحتاج في الفوز فيهما أو تحصيل 4 نقاط على الأقل من أجل الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في المملكة.

وفي حال هبطوط نادي التعاون سيكون مصطفى فتحي على موعد مع العودة للدوري المصري، من بوابة أحد القطبين الأهلي أو الزمالك.

الأهلي يرغب في ضم الفرسة الشقية 

ليست هذه المرة الاولى التي تثار فيها أنباء عن انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي، حيث جمعت النادي الأهلي باللاعب مفاوضات سابقة قبل توقيعه الأخير للزمالك.

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر صفحته الشخصية على فيسبوك توقيع مصطفى فتحي للاهلي هذه المرة، في الوقت الذي لم ينفي فيه اللاعب الأمر، وهو ما قد يجعل تلك الانباء مؤكدة، على الرغم من استبعاد رئيس نادي التعاون للفكرة من الأساس.

هل يعرقل شرط الزمالك صفقة الأهلي ؟

وما قد يجعل أمر الصفقة معقدًا شرط الزمالك في تعاقد مصطفى فتحي مع التعاون السعودي والذي يقضي، بعدم عودة اللاعب الى الدوري المصري إلا لنادي الزمالك فقط.

وعن هذا الشرط قال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية، إن هناك كلام أيضا عن وجود بند في عقد مصطفى فتحي يمنع انتقاله إلى الأهلي، لكن اللوائح لا تعترف بهذه الشروط.  

هل هناك مفاوضات من الأساس ؟

وكشف شوبير أن المتحدث الرسمي لنادي التعاون نفى وجود مفاوضات مع اللاعب، قائلًا: " موضوع مصطفى فتحي مغلق، لحين انتهاء مسابقة الدوري السعودي".

وأضاف شوبير: "أنا أؤكد أيضا أنه لا يوجد أي مفاوضات بين الأهلي ومصطفى فتحي في الوقت الحالي، لكن ممكن يكون فيه كلام بعد كده"

فرج عامر أداء مصطفى فتحي مصطفى فتحي الزمالك التعاون السعودي

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