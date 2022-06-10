أحمد عيد عبد الملك: أين المنتخب الأولمبي ليكون نواة فريقنا الأول؟



تسائل أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، عن مصير المنتخب الأولمبي، ودوره في تدعيم الفريق الأول للمنتخب الوطني.

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، علامات استفهام على عدم تعيين مدير فني للمنتخب الأولمبي، مؤضحًا، أن دور المنتخب الأولمبي هو تدعيم الفريق الأول.



وأكمل عبد الملك، إبراهيم عادل يستحق المشاركة أساسيا مع منتخب مصر، نجح في تقديم أداء جيد في مباراة غينيا خلال دقائق قليلة لعبها، وأعتقد أن المنتخب الأولمبي لديه لاعبين آخرين رائعين لكنه يحتاج إلى مدير فني يطور الأداء.



وأتم عبد الملك، السوشيال ميديا "غول" وتتحكم في قرارات العديد من الأندية.. هناك لاعبين ومدربين لديهم كتائب إلكترونية على الإنترنت.