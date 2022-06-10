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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد العريان: التضخم في أمريكا لم يصل للذروة حتى الآن

محمد العريان
محمد العريان

قال الخبير الاقتصادي محمد العريان إن التضخم في الولايات المتحدة لم يصل إلى الذروة حتى الآن، مع توقعات استمرار صعود تكاليف الطاقة.


وأضاف العريان في مقابلة مع محطة "بلومبرج" الأمريكية : "ما يقلقني هو أن قراءة التضخم لشهر يونيو على أساس شهري ستكون أسوأ من مايو. ومن قالوا إن التضخم قد بلغ ذروته وأنه يتباطأ قد يضطرون إلى تغيير رأيهم".


وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.3% في أبريل الماضي على أساس سنوي، مقابل 8.5% في مارس السابق له، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى في 40 عامًا.

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وتابع: "لن أشعر بالمفاجأة إذا رأيت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.5% في مايو، لأن محركات التضخم آخذة في الارتفاع، حيث إن أسعار الطاقة قد ترتفع بشكل كبير على أساس شهري، كما نرى ضغوطا متعلقة بالمساكن والطعام، وبالتالي من السابق لأوانه اعتبار أن التضخم وصل للذروة".


وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه في حالة ظل سوق العمل قويا مع انتعاش الأجور، فإن سعي الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء التضخم قد لا ينجح. 

 

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