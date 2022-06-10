تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة 10- 6 -2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.71 جنيه للبيع، و 18.65 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 20.10 جنيه للبيع و 19.93 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 23.47 جنيه للبيع و 23.29 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.98 جنيه للبيع و 4.96 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 61.10 جنيه للبيع 58.57 جنيه للشراء.