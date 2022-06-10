أغنية تصفحيني لـ رابح صقر تتصدر اليوتيوب.. فيديو

حققت أغنية “تصفحيني” للفنان رابح صقر، نجاحا كبيرا جداً حيث تصدرت التريند رقم ٧ على اليوتيوب وتخطت حاجزالـ ٢ مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها.

تقول كلمات الاغنية: “ تصفحيني ودوري في خافقي شي جديد اقري الحروف بداخلي نثر وشعر وخاطره ..!! نفس الجروح الاوله نفس الزمن لو هو بعيد نفس الألم اللي كتب ماضيه يكتب حاضره ..!! حرف كتب عني شقي حرف يقول اني سعيد .. حرف حلف اني وفي واللي بقى متناثره ..”.

“تصفحيني” كلمات: منصور الشادي , لحن وغناء: رابح صقر توزيع: عمر الصباغ مكس : جاسم محمد ايقاعات: احمد العنوه.



يذكر أن طرح الفنان رابح صقر 4 أغاني من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «الصقر 22»، وهي: (واجد، نوع من البشر، الآهات، العباة الرهيفة)، الأولتين طرحهما قبل شهر رمضان المبارك، والأخيرتين طرحهما تزامنًا مع عيد الفطر.

