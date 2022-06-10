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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

أنشطة مكثفة لقوات
أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر مايو الماضى؛ حيث نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروع التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظتى الدقهلية والمنيا.

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

وتضمن التدريب عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية للوقوف على مدى جاهزيتها وإستعدادتها لمجابهة المواقف الطارئة، وتم فرض بعض السيناريوهات المحتمل حدوثها ومواجهتها.

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

كما تم المرور على معسكرات الإيواء العاجل ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، بالإضافة إلى تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى أظهر مدى الجاهزية فى مجابهة المواقف الطارئة بالإشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف.

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

وحرصاً من القوات المسلحة على توعية مختلف فئات المجتمع بالطفرة الهائلة فى مجال التنمية الشاملة تم تنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية لتوضيح دور القوات المسلحة فى حماية الوطن وصون مقدساته.

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

بالإضافة إلى زيارة عدد من المشروعات القومية لمتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات تنفذها الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

روح الولاء

وفى إطار تنمية روح الولاء والإنتماء لطلاب الجامعات والعاملين بالمحافظات نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الندوات التثقيفية بجامعات بنى سويف والوادى الجديد والمنصورة والمنيا وأسيوط وجنوب الوادى ودمنهور ودمياط، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى والمحافظين ورؤساء الجامعات.

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

تم خلالها إلقاء عدد من المحاضرات وتنفيذ مجموعة من الأعمال الفنية الوطنية .

وأثناء فعاليات الندوات ألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى التحديات التى تواجه الشباب المصرى ودور الدولة المصرية فى التنمية الشاملة الذى يستهدف الإرتقاء بحياة المواطنين ، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء وبعض من ذوى الهمم.

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والمشاركة فى رفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية.

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو
قوات الدفاع الشعبي والعسكري القوات المسلحة الدقهلية الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع ذوى الهمم

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