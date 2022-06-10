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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مصنع منتجات طبية مقلدة بـ 15 مايو بالقاهرة

صدى البلد

تمكن رجال الأمن من ضبط مخزن بدون ترخيص لتصنيع المنتجات الطبية المقلدة.

 

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة قيام (3 سيدات) بإتخاذ فيلا مستأجرة كائنة بدائرة القسم كمخزن "بدون ترخيص" لتصنيع منتجات طبية مقلدة ، وكذا إستخدام علامات تجارية مقلدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه ، وأمكن ضبط (3 سيدات "مديرة المخزن – عاملة بالمخزن – مديرة التسويق" ، مقيمات بمحافظة القاهرة) حال تواجدهن بداخله ، وبحوزتهم (كميات من منتجات طبية متنوعة - 4 أكياس بها كمية من القطن الطبى"وجميعها مقلدة ومصنعة محلياً وبدون مستندات تدل على مصدرها" - كمية كبيرة من الأغطية البلاستيكية المُستخدمة فى تغليف وغلق المنتجات - 4 زجاجات حبر أزرق اللون- كمية من الكرتون المُستخدم فى التعبئة ومعبأ بها مواد مصنعة جاهزة للتوزيع على الأسواق بدون علامة أو تاريخ تصنيع ومدون بها نشرات طبية عن المنتج ودواعى الإستعمال ومطبوع عليهم عدة علامات تجارية – 4 مكبس لتصنيع الغطاء الصاج المُستخدم فى التغليف - 2ميزان- ختم أكلاشيه مدون به تاريخ الصلاحية ) .

 

بمواجهتهن إعترفن بإدارتهن المخزن "بدون ترخيص " وحيازتهن للمضبوطات لإستخدامها فى تصنيع المنتجات الطبية ووضع علامات تجارية مقلدة عليها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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