مغشوشة.. ضبط مصنع مستحضرات تجميل دون ترخيص بالقاهرة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع وإنتاج مستحضرات التجميل كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ولذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تجميع وتعبئة مستحضرات التجميل مُستخدماً خامات غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على 2040 قطعة صابون طبى منتج نهائى – طن كسر صابون – 120 كيلو زيت زيتون يُستخدم فى التصنيع – 100 كيلو جرام عسل أسود – 40 عبوة ماء مقطر مفلتره – 10 عبوات روائح وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها – 5 ماكينات "تكسير – تشكيل – خلط" – كمية من الكراتين والعبوات الفارغة المُعدة للتعبئة) .

بمواجهته إعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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