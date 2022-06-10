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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمسم شهاب يعلن إصابة زوجته بالسرطان ودخول شقيقه العناية المركزة

سمسم شهاب
سمسم شهاب

أعلن المطرب سمسم شهاب، عن إصابة زوجته بالسرطان، ودخول شقيقه العناية المركزة طالباً الدعاء لهما.

 

كتب سمسم شهاب، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "ترددت كثيرا قبل كتابة هذا البوست لأنى لم اعتد على أن أتكلم عن حياتى الخاصة لكنى اكتب لأنى محتاج لدعوات الجميع .. أخى الكبير الحاج رضا شهاب فى العناية المركزة منذ أكثر من أسبوع وحالته غير مستقرة، وزوجتى وأم أولادى وحبيبتى وشريكة عمرى أصابها المرض اللعين وبعد الفحص وتحديد كيفية العلاج ومدته تناولت الجرعة الأولى منذ ثلاث أيام وهى فى حالة جسمانية صعبة جدا".

 

وتابع قائلاً: "أحتاج دعواتكم فأنا والله فى قمة الألم، أخى وروحى وابن دمى، وزوجتى وحبيبتي وأم أولادى، ولكن الحمد لله أحتاج أن تدعوا لهما بالله عليكم فقط دعواتكم لعل فيكم من هو أقرب إلى الله منى ليستجيب له المولى عز وجل، اللهم إنى لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه".

 

يذكر أن حل الفنان سمسم شهاب، مؤخراً ضيف برنامج "خط احمر " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " وتحدث عن العديد من الموضوعات المتعلقة بالأغنية الشعبية وسبب كره المهرجانات بالإضافة إلي أنه حمل نقيب الموسيقيين مسؤولية إخفاء هوية الأغنية الشعبية في هذا الزمن .

 

قال  الفنان سمسم شهاب ، إن انتقادي للفنان محمد رمضان نصيحة مني له "عشان مش عايزه يخسر" مؤكدا أن نقيب الموسيقيين هو المسؤول عن ما يحدث الان في الوسط الفني، مشيرا الى أن الفنان هاني شاكر له تاريخ فني كبير .

 

أضاف سمسم شهاب ، إن أي شخص يكون قدوة يجب أن يراعي تصرفاته وأن يخاف علي بلده وانا افعل ذلك وهناك مطربون غيري أعطوا الفرصة لمغنيّ المهرجانات بالغناء معهم  وأصبح أمرا مشروعا  لهم وهناك من لا يجد عملا بسبب هؤلاء المطربين.

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