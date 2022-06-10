أخبار السيارات| فورد تدرس طرح برونكو بأوروبا.. BMW تعلن رسميا طراز M2 2023 آخر موديل بنزين.. وكاديلاك تكشف عن مشروعها الخارق GTP

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
بعد مشاركتها في معرض صوفيا وباريس للسيارات.. فورد تفكر بطرح برونكو بأوروبا
مضى عامين على تقديم فورد لـ "برونكو" من الجيل التالي في الأسواق الأمريكية وهي تظل حتى اللحظة منتجا أمريكيا خالصا تم تصنيعه ليلائم احتياجات ومتطلبات المواطن والمشتري الأمريكي ولكن هذا على وشك التغيير في المستقبل القريب.
BMW تعلن رسميا طراز M2 2023 آخر موديل بمحرك بنزين خالص
تشدد دول الاتحاد الأوروبي في لوائح والقيود المفروضة على الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تحديد المواعيد النهائية المحددة لبيع المركبات التي تعمل بالبنزين فقط، وبالتالي أصبحت أيام محركات الاحتراق الداخلي الخالصة معدودة.
تشارك بسباق 24 ساعة لومان.. كاديلاك تكشف عن مشروع سيارتها الخارقة GTP
أزاحت كاديلاك الستار عن مشروع سيارتها الخارقة للسباقات GTP، في مهاينة أولية قبل خوضها سباق التحمل بالمشاركة في سلسلة IMSA 2023 و بطولة العالم للتحمل.
شبكة هوائية جديدة وترقيات رقمية.. نيسان تكشف عن ألتيما 2023 بعد الفيس ليفت
كشفت "نيسان" عن ألتيما 2023 بعد الفيس ليفت الخاص بمنتصف دورة حياتها، خضعت خلاله السيدان العائلية لإعادة تصميم الشبكة الأمامية مع تحسينات تكنولوجية.
رينو تقدم أوسترال الإصدار الأوروبي هايبرد فقط
ظهرت رينو أوسترال رسميًا للمرة الأولى قبل ثلاثة أشهر من خلال بث مباشر عبر الإنترنت، والآن تشارك في معرض صوفيا للسيارات 2022.