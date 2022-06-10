رينو تقدم أوسترال الإصدار الأوروبي هايبرد فقط

ظهرت رينو أوسترال رسميًا للمرة الأولى قبل ثلاثة أشهر من خلال بث مباشر عبر الإنترنت، والآن تشارك في معرض صوفيا للسيارات 2022.

من المتوقع أن تصل خليفة "رينو كادجار" بمظهرها الجديد والأدوات الرقمية والترقيات التكنولوجية مع مجموعة محركات هايبرد كلها، يعد صانع السيارات الفرنسي بمقصورة داخلية معاد تصميمها بالكامل لتكون أكثر تميزا وراحة وعصرية، مع فتح باب تلقي طلبات الحجز بحلول الربع الثالث من السنة.

رينو أوسترال

تعد سيارة رينو أوسترال هي الإضافة الأحدث للمجموعة الفرنسية فيما يخص سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ، والتي تأتي فقط مع مكونات كهربائية، الوحدة الأساسية عبارة عن محرك ثلاثي الاسطوانات تربو سعة 1.2 لتر والذي يعد بمثابة "بديل حقيقي للديزل" ينتج 130 حصانًا وعزم دورانه العالي من دورات منخفضة في الدقيقة. تعد "ربنو" باستهلاك وقود مجمع يبلغ 5.3 لترًا لكل 100 كيلومتر مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تبلغ 123 جرامًا لكل كيلومتر. تقدر رينو أن المحرك كان سيصبح أقل كفاءة بنحو 20 % بدون إضافة المكونات الهايبرد المعتدلة.

رينو أوسترال

هناك وحدة طاقة أكثر كفاءة تم تصنيعها بالشراكة مع "مرسيدس بنز" وهي مكونة من أسطوانات رباعية سعة 1.3 لتر، لكن أبرز ما في مجموعة محركات أوسترال يأتي مع الـ أوسترال E-Tech Hybrid. بمحرك سعة 1.2 لتر تحت غطاء المحرك مع محرك كهربائي يعزز الطاقة ليكون إما بقوة 160 حصان أو 200 حصان، هذا الأخير هو الخيار الأقوى في تشكيلة أوسترال ، والذي لا يتوفر به وحدة ديزل.