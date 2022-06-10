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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ليلة من ألف ليلة وليلة بأكاديمية الفنون بالفيوم

جلنب من العرض المسرحى
جلنب من العرض المسرحى

شهد مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون العرض المسرحي ”ليلة من ألف ليلة وليلة” لفرقة بيت ثقافة طامية، ضمن فعاليات الدورة ال ٤٥ للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم، والتى يتم إهدائها لروح الفنان والمخرج الراحل عبد الرحمن الشافعى، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة هشام عطوة، فى الفترة من ٣ إلى ٢١ يونيو الجارى، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر.

 

 بحضور أعضاء لجنة تحكيم المهرجان د. هدى وصفى، المخرج ناصر عبد المنعم، الناقد جرجس شكرى، د. وحيد السعدنى، الموسيقار أحمد حمدى رؤوف، وعدد كبير من الجمهور.

 

العرض تأليف أحمد سمير، وإخراج الفنان محمود عبدالمعطي، ومن ألحان عهدي شاكر، وأشعار أسامة سند، وتوزيع موسيقي محمد عبد الوهاب، واستعراضات محمد السويفي، وتنفيذ ملابس إيمان محمد، ومريم أبو الوفا، ديكور عادل ربيع، إضاءة محمود يس ماسكات إميل الفونس، ومؤثرات محمد سيد، ومخرج منفذ محمد شوقي.

 

يأتي العرض في قالب استعراضي غنائي، حيث يتخلله مجموعة من الأغاني، ويدور العرض حول الصراع الأزلي بين الخير والشر، بين الإنسان وبين الشيطان، الذي يحاول دائما إغواء البشر ليخرجهم عن الطريق الصحيح وتوجيههم لطريق المعصية، وكيف يتغلب البشر على الشيطان وينتصر الشيطان في بعض الأحيان. 

ويبدأ العرض بهذا الصراع وينتهي به أيضًا، ويظهر فى عدة مواقف درامية ولكن في النهاية ينتصر الإنسان بإيمانه والتمسك بعقيدته.

 

 

محافظ الفيوم يشهد انطلاق فعاليات اللقاءات التشاورية لنشر ثقافة حقوق الإنسان

 

 

 

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الفيوم ليلة ألف مسرح نهاد

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