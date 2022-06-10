عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرية البضائع تحبط تهريب عملات أثرية داخل طرود سبح وملابس | صور

صورة من الضبطية -
صورة من الضبطية - قرية البضائع بجمرك مطار القاهرة

تمكن رجال الادارة العامة للصادرات الجوية برئاسة أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية بالقاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية و التاريخية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى وإدارة تأمين البضائع 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عن  مشمول البوليصة رقم 91015599301 بجمرك مطار القاهرة للشحن الجوى برئاسة أحمد أبو الفضل مدير الجمرك اشتبه سليمان كمال رئيس قسم الحركة وعادل وهدان مدير الحركة  فى البيان الجمركي رقم  31055 ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 5 طرود ملابس وهدايا مصدرة إلى دولة سلطنة عمان.

فتم تشكيل لجنة برئاسة السيد عبد الظاهر مدير إدارة الحركة من مصطفى شوكت وسارة نهاد للمعاينة الفعلية فتبين وجود 4 طرود عبارة عن سبح وأطباق معدنية وملابس وشمع والطرد الاخير يحتوي على ستة عملات معدنية قديمة.

فتم العرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية التى أفادت بأن العملات المعدنية الستة منها خمسة عملات معدنية دائرية الشكل (ريال نمساوى) يرجع إلى عصر الإمبراطورية تالر ماريا تريزا ومدون على الظهر شعار النسر ذو الرأسين ومؤرخ ب 1780 م والعملة الأخيرة دائرية الشكل ترجع لعصر السلطان حسين كامل ومدون عليها "السلطنة المصرية" فئة خمس قروش .

وقد أقرت اللجنة أن العملات تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة السياحة والأثار.

قرر أحمد الشهاوى مدير عام جمارك الصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير  محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.

 

الصادرات الجوية مطار القاهرة جمرك مطار القاهرة مطار القاهرة للشحن الجوى قرية البضائع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-6-2022.. تعرف عليها

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 4 جنيهات جديدة

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

انخفاض كبير في أسعار الذهب.. والنفط يتراجع

ندى ضحية إهمال طبي بالمنوفية.. دخلت لإجراء عملية كحت فخرجت جثة هامدة

ترشيحاتنا

التموين تزف خبرا سارا: مد تسجيل الهواتف على البطاقات للشهر المقبل| فيديو

قرار سعودي بـ تخفيض أسعار الحج 2022 .. تفاصيل

منحكمش على مدرب من تاني مباراة | برلماني يدافع عن إيهاب جلال

النشرة الدينية.. هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر؟.. وكيف نحول كلمات النبي إلى برنامج حياة؟

خطيب المسجد الحرام: استعيذوا بالله من إخوة بينهم شحناء وعداوة وبغضاء

قرية البضائع تحبط تهريب عملات أثرية داخل طرود سبح وملابس | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

مشكلات في الجهاز الهضمي.. تعرف على أضرار تناول الخيار

ماذا قال رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري عن توأمة الأهلي ولقاء الخطيب.. فيديوجراف

زيادة 5 جنيهات.. أسباب ارتفاع أسعار الجبن المثلثات والألبان| فيديوجراف

على رأسهم عبدالواحد السيد.. قضايا من لاعبين سابقين ضد نادي الزمالك (فيديوجراف)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ