قرار سعودي بـ تخفيض أسعار الحج 2022 .. تفاصيل

قررت الحكومة السعودية خفض أسعار الحج لحجاج الداخل في موسم 1443 لتبدأ من 9 آلاف ريال تقريبا في إطار عمليات مراجعة ورقابة.

والقرار اتخذته وزارة الحج والعمرة السعودية ويتعلق بأسعار باقات الشركات والمؤسسات العاملة خلال هذا الموسم.

وحسب صحيفة عكاظ السعودية، سيتم تنفيذ القرار من خلال المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل لموسم حج هذا العام 1443.

أسعار الحج الجديدة:

باقة أبراج منى: 13,943 ريالاً

باقة الضيافة1 (خيام مطورة): 11,970 ريالاً

باقة الضيافة 2 (خيام عادية): 9098 ريالاً

ولا تشمل هذه الأسعار النقل البري أو الجوي من وإلى مكة المكرمة.

وقال المهندس هشام سعيد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، خلال مداخلة في قناة "الإخبارية"، إن عدد المسجلين منذ إطلاق تسجيل الرغبات لحجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني وتطبيق «اعتمرنا» في 4 ذي القعدة، تجاوز حتى الآن 690 ألف رغبة تسجيل من حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين.

وتابع: "هذا العدد متغير لأن التسجيل مازال متاحا"، مشددا على أنه لا أولوية في القبول النهائي بين التسجيل المبكر أو التسجيل المتأخر، إذ سيتم التعامل مع الجميع معاملة واحدة.

وأكد سعيد أن موعد إغلاق التسجيل عبر المسار الإلكتروني وتطبيق "اعتمرنا" سيكون نهاية غدا السبت عند الساعة 12 منتصف الليل.

وتابع: "بعد ذلك سيتم بدء الفرز والقرعة الإلكترونية لاختيار المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها، وسيتم إبلاغهم من خلال رسائل نصية على هواتفهم المسجلة في المسار، ومنحهم 48 ساعة لاستكمال دفع أجور الباقات ليتم آليا إصدار تصاريح الحج لهم، مؤكدا أن أولوية القبول والاختيار ستكون لمن لم يسبق له أداء مناسك الحج من قبل.

ومنذ وصول إشعار الرسالة النصية لهواتف المرشحين لأداء الحج، سيتم منحهم 48 ساعة لسداد أجور الباقات، بخطوة واحدة يسيرة عبر الدخول على المسار أو تطبيق اعتمرنا والدفع وإصدار التصريح آليا، وحول آلية اختيار الحاج البديل إذا تعذر حج أحدهم لأي سبب من الأسباب.

وأفاد بأنه ستتوفر قوائم للمسجلين، وفي حال اعتذار أحد المسجلين لسبب أو ظرف قاهر سيتم اختيار مرشح بديل، وإشعاره من خلال رسالة نصية في حينه.

وفي ما يتعلق بإمكانية وجود استثناءات لحجاج الداخل هذا العام.

وقال: لن تكون هناك أية استثناءات في ما يتعلق بالضوابط المعلن عنها، لأن هذه الضوابط وضعت بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة وأمن الحجاج وتحقيق النموذج الشامل في العمليات التشغيلية والصحية والأمنية في إدارة الحج".

وحول تخفيض أسعار الباقات لحجاج الداخل، قال إن هناك مراجعة ومراقبة للأسعار، وقد يكون هناك اختلاف في بعض الباقات لوجود اختلاف في أجور بعض حزم الخدمات المقدمة من الشركات.

ويمكن لضيوف الرحمن الاطلاع على أسعار الباقات الرسمية المحددة من خلال تطبيق «اعتمرنا» أو المسار الإلكتروني، مشددا على أن الوزارة تراقب الأسعار.

وكشف أن الوزارة رصدت حالات محدودة جدا لمحاولات الاحتيال، من خلال التواصل عبر أرقام وهمية مع المواطنين والمقيمين تطلب منهم البيانات الشخصية وتحويل بعض الأجور والرسوم بادعاء إصدار تصريح الحج.

وأكد أن الوسيلة الوحيدة للتقدم للحج من داخل السعودية وإصدار التصاريح واختيار الباقات، من خلال المسار الإلكتروني الموحد وتطبيق "اعتمرنا"، وأي رسالة أو وصيلة اتصال خارجة عن نطاق هذين المسارين هي غير رسمية وغير صحيحة، ويكون هدفها الاحتيال، ونراقب ذلك مع الجهات المختصة ونتخذ بحقهم الإجراءات النظامية.