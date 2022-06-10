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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد فوزه على آمبر هيرد.. جوني ديب يستعد لإصدار أول ألبوم غنائي

جوني ديب
جوني ديب

بعد معركته القانونية مع زوجته السابقة آمبر هيرد، أعلن جوني ديب أنه وعازف الجيتار الشهير جيف بيك سيصدران ألبومًا يضم معظم الأغاني في الشهر المقبل.

وفقا لـ “أسوشيتد برس”، ألبوم الثنائي مكون من 13 أغنية ويحمل عنوان "18" وسيتم طرحه في 15 يوليو القادم.

وقالوا إنهم أطلقوا على الألبوم اسمًا بعد الانفجار الإبداعي الذي شعروا به وهم يعملون معًا. وقال بيك في بيان: "كنا نمزح كيف شعرنا بعمر 18 مرة أخرى ، بحيث أصبح عنوان للألبوم أيضًا".

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يحتوي الألبوم على أغاني سابقة من "Venus In Furs" لفرقة “ذا فيلفيت آندرجراوند”، وأغنية Everly Brothers "Let It Be Me" وكلاسيكية روح Marvin Gaye "What Going On". هناك أيضًا نسخ من "Midnight Walker" لديفي سبيلان وأغنيتين من تحفة Beach Boys ، "Pet Sounds" - "Caroline ، No" و "Don't Talk.

سيقدم ديب أغنيتين أصليتين ، منها "This Is A Song For Miss Hedy Lamarr" ، أول أغنية فردية الألبوم .

كان بدأ جوني ديب الغناء والتسجيل الموسيقي، منذ فترة طويلة حين كان عضوا في فرقة موسيقى الروق “هوليوود فامبيرز” مع أليس كوبر وجو بيري، ولكن بدأ التسجيل الاحترافي في عام 2019.

انضم جوني لجولته الأوروبية الأولى حاليا، بعد فوزه في قضية التشهير على زوجته السابقة آمبر هيرد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أيدت هيئة المحلفين ديب في دعوى التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة أمبر هيرد ، ومنحت نجم“قراصنة الكاريبي” أكثر من 10 ملايين دولار وأثبتت إدعائه بأن آمبر هيرد قد شوهت سمعته باتهامه أنه أساء معاملتها قبل خلال فترة زواجهم القصير.

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