منظمة الصحة العالمية: نظام جديد لعلاج الإيدز

أصدرت منظمة الصحة العالمية، توجيهات لعلاج خاص للأشخاص المصابين بمرض الكلازار ومرض نقص المناعة البشري الإيدز.

وعرضت قناة العربية، تقريرا عن بحث يحتوي على نظام العلاج الجديد والذي يؤكد على نسبة شفاء تتجاوز الـ 88% في إثيوبيا ومعدل تعافي بنسبة 96% بالهند.

وذلك كما أكدت الدراسات التي أجرتها منظمة الأدوية للأمراض المهملة ومنظمة أطباء بلا حدود، ومن المتوقع أن تقوم الهند وإثيوبيا والدول الأخرى التي يتوطن فيها كلا المرضين بتكيف إرشادات العلاج الخاصة بهم في المستقبل لتشمل العلاج الجديد الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية.