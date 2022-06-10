يمنع حب الشباب والشيخوخة.. فوائد العسل للبشرة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فوائد العسل للبشرة...



فوائد العسل للبشرة..



١-مكافحة حب الشباب الذي يحدث نتيجة لتراكم البكتيريا في المسامات، وعلى سطح الجلد، ولهذا يُنصح باستخدام العسل كغسول للوجه بدلًا من المستحضرات الجاهزة، من خلال توزيعه على الوجه، وغسله بالماء الدافئ بعد مرور دقيقة، أو دقيقتين.





٢-منع علامات تقدم السن: يمنع العسل ظهور التجاعيد، ويُبطئ عملية الشيخوخة، بفضل وجود مضادات الأكسدة فيه، وذلك من خلالتوزيعه على بشرة الوجه.





٣-تحسين صحة البشرة: يمنح العسل البشرة النضارة، والإشراقة، ويُمكن الحصول على هذه النتائج من خلال دمج العسل مع كميات متساوية من السكر، وزيت جوز الهند، وتدليك الوجه بلطف، ثمّ غسله بالماء الساخن اللطيف.





.٤-ترطيب البشرة: حيث يُرطب العسل البشرة بعُمق، وذلك من خلال خلط بعض العسل مع كوبين من الحليب، وتدليك كامل الجسم باستخدام الخليط قبل الاستحمام.





٥-علاج بعض الأمراض الجلدية والتقليل من مشاكلها: يُحسن العسل من حالات الجلد المُختلفة، مثل: الأكزيما، والصدفية، وذلك بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، والفطريات، والالتهابات، كما يُقلل من الإنتفاخ تحت العينين.





٦-علاج الندوب وعلامات تمدد الجلد: حيث يُحسن العسل من مظهر الندوب، وعلامات التمدد التي تظهر على الجسم، وذلك من خلال دمجالعسل بالقرفة، أو جوزة الطيب، أو الليمون، إذ تُساعد جميع هذه المكونات مع العسل على تفتيح لون الندوب.





٧-علاج حروق الشمس وتخفيفها: يُقلل العسل الاحمرار والتورم الناجمين عن حروق الشمس، ويُمكن مزجه بجل الصبّار لتهدئة الإنزعاجالناتج عن الحروق.