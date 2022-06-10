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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف تحصينات وأدوية لـ11 ألف رأس ماشية وطيور بقوافل بقريتين في الغربية

الطب البيطري بالغربية
الطب البيطري بالغربية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قوافل بيطرية مجانية بقريتي نهطاى وكفرششتا التابعتين لمركز زفتى، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

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وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القوافل فى القرتين تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  10 ألاف و320 طائر، و1052 حيوان وصرف التحصينات والأدوية.

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وأضاف " أنور" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

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الغربية محافظة الغربية القوافل البيطرية حياة كريمة مركز زفتى

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