وزير الرياضة يطلق المرحلة الثانية لـ Her world لاكتشاف الموهوبين ببورسعيد |صور

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المرحلة الثانية من مبادرة Her world، بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، ضمن برنامج جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يشدد علي أهمية ممارسة الرياضة وخاصة للفتيات، مما يعود أثره علي الأسرة

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن مبادرة Her world ضمن المشروعات القومية لاكتشاف الموهوبين والمتميزين من الفتيات في كرة السلة، مقدماً الشكر للاتحاد المصري لكرة السلة علي المشاركة في هذه المبادرة.

محافظ بورسعيد يشدد علي أهمية ممارسة الرياضة وخاصة للفتيات، مما يعود أثره علي الأسرة

واشاد صبحي باتحاد السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة والذي أحدث طفرة كبيرة في كره السلة المصرية.

ومن جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان علي أهمية ممارسة الرياضة وخاصة للفتيات، مما يعود أثره علي الأسرة المصرية، مشيداً بالأنشطة والفعاليات والتي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لابناء بور سعيد، موجهاً الشكر للدكتور أشرف صبحي علي اهتمامه بتكثيف الفعاليات داخل محافظة بور سعيد.

محافظ بورسعيد يشدد علي أهمية ممارسة الرياضة وخاصة للفتيات، مما يعود أثره علي الأسرة

ومن جهتها، أكدت الدكتورة سونيا عبد الوهاب ان مبادرة Her world يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السـلة، بهدف زيادة مشاركة الفتيات في لعبة كرة السلة من خلال تنفيذ الأنشطة التى بدورها تساعد على زيادة شعبية وانتشار كرة السلة للفتيات علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي التعريف بالنماذج النسائية المتميزة، والتأكيد علي أهمية العمل الجاد و الجماعي، وتشجيع الفتيات على ممارسة اللعبة، مشيرةً الي اختيار أفضل اللاعبات وانضمامهم للفرق التابعة للاتحاد المصري لكرة السلة، والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة لرعاية الموهوبين رياضياً.

محافظ بورسعيد يشدد علي أهمية ممارسة الرياضة وخاصة للفتيات، مما يعود أثره علي الأسرة

ومن جانبه، قدم الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة السلة، الشكر لوزير الشباب والرياضة علي دعمه المتواصل واللامحدود للأندية ومراكز الشباب في كافة أنحاء الجمهورية، مشيراً إلي أن دعم وزير الشباب والرياضة لكرة السلة المصرية أعادها الي منصات التتويج مرةً أخري.

محافظ بورسعيد يشدد علي أهمية ممارسة الرياضة وخاصة للفتيات، مما يعود أثره علي الأسرة

حضر الفعاليات الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور مجدي أبو فريخه رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة السلة، عبد الفتاح حافظ مدير مديرية الشباب والرياضة ببور سعيد، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية.

محافظ بورسعيد يشدد علي أهمية ممارسة الرياضة وخاصة للفتيات، مما يعود أثره علي الأسرة

ومن المقرر أن تتضمن الجولة زيارة معرض الحرف اليدوية ( هاند ميد ) والمقام أمام المركز الثقافي بالمحافظة، بالاضافة إلي حضور الاحتفالية الكبري بمناسبة أعياد 30 يونيو، وتختتم الزيارة بحضور حفل تأبين الدكتور حسني غندر.