عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون التجارة .. ضوابط إبرام عقود نقل التكنولوجيا

صورة تعبيرية - نقل
صورة تعبيرية - نقل التكنولوجيا

وضع قانون التجارة، ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة على ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من  قيمة مضافة داعمة للاقتصاد القومي، ومن ناحية أخري حدد القانون إلتزامات موردي ومستوردي التكنولوجيا والتي نستعرض أبرزها في السطور التالية.

ووفقا للمادة (76) يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكشف للمستورد فى العقد أو خلال المفاوضات التى تسبق إبرامه عما يلى:

( أ ) الأخطار التى قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال، وعليه أن يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار.

(ب) الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التى قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا لا سيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراع.

(ج) أحكام القانون المحلى بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا.

ويلتزم المورد بأن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا، وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب.

 كما يلتزم المورد بأن يعلم المستورد بالتحسينات التى قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد وأن ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك.

بسبب الحرب .. شركات التكنولوجيا تنسحب من روسيا على رأسهم مايكروسوفت

بقانون التجارة البحرية.. 8 معلومات واجب توافرها في سند شحن البضائع

يلتزم المورد - طوال مدة سريان العقد - بأن يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التى ينتجها وتحتاجها الآلات أو الأجهزة التى تستعمل فى تشغيل منشآته. وإذا كان المورد لا ينتج هذه القطع فى منشآته، وجب أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها.

ويلتزم المستورد بأن يستخدم فى تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وأن يستعين كلما لزم الأمر بخبراء فنيين، على أن يكون اختيار هؤلاء العاملين أو الخبراء من المصريين المقيمين فى مصر أو فى الخارج كلما كان ذلك متاحاً.

و لا يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا التى حصل عليها إلا بموافقة موردها، يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التى تدخل عليها فى الميعاد والمكان المتفق عليهما، يجوز أن يكون المقابل مبلغاً إجمالياً يؤدى دفعة واحدة أو على دفعات متعددة، كما يجوز أن يكون المقابل نصيباً من رأس المال المستثمر فى تشغيل التكنولوجيا أو نصيبا من عائد هذا التشغيل.

 ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التى تستخدم التكنولوجيا فى إنتاجها أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد.

 يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التى يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التى تدخل عليها، ويسأل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك فى مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك.

 وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التى يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط فى العقد، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية.

,يجوز الاتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيا وحده حق استخدامها والاتجار فى الإنتاج وبشرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان.

التكنولوجيا تعويض إبرام العقد المستورد المورد السلعة المعلومات تصدير التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 4 جنيهات جديدة

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

لأول مرة.. علاج جديد لمرضى السرطان بنسبة فاعلية 100%| فيديو

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

درجات الحرارة تصل لـ 45 غدا .. الخروج للضرورة القصوى بهذه المحافظات

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

ترشيحاتنا

السعودية تكشف حقيقة إلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة في البطاقة

عاوزين وزراء جدد يا ريس .. مصطفى بكري للحكومة: عمرك الافتراضي انتهى

مصطفى بكري: القادم أسوأ واللي يقول إننا في جنة مبيفهمش.. فيديو

بيان عاجل في البرلمان للمطالبة بإقالة اتحاد الكرة: ضعيف ومرتعش

بعد تجنيسه.. محمد الشوربجي يهزم بطل مصر ويصعد لنهائي بطولة موريشيوس للإسكواش

الكل ينقلب على شاكيرا.. جينيفر لوبيز: الغناء معها أسوأ فكرة في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

بتاخد مصروف 3 آلاف جنيه في الأسبوع.. قصة يارا دلوعة بابي

مشكلات في الجهاز الهضمي.. تعرف على أضرار تناول الخيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ