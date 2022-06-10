عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تطلق سماعاتها اللاسلكية الجديدة FreeBuds 5i .. بمواصفات رائعة

هواوي تطلق سماعاتها
هواوي تطلق سماعاتها اللاسلكية الجديدة FreeBuds 5i

كشفت شركة هواوي Huawei الرائدة في صناعة التكنولوجيا عن أحدث سماعاتها اللاسلكية،  FreeBuds 5i، والتي تأتي بمواصفات رائعة من حيث التصميم المميز خفيف الوزن، والعمر الطويل للبطارية،  وميزة إلغاء الضوضاء النشطة مما يجعلها بذلك تتفوق على الإصدار السابق من السماعات FreeBuds 5i.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تأتي سماعات هواوي الجديدة FreeBuds 5i، مقابل سعر حوالي 91 دولار (أي ما يعادل 1690 جنيها مصريا)، وستبدأ مرحلة البيع الرسمية للسماعة في السوق الصيني يوم 16 يونيو المقبل.

تتميز سماعات هواوي FreeBuds 5i بمحركات ديناميكية بقياس 10 مليمتر وتقوم تلقائيًا بضبط إخراجها لتتناسب بشكل أفضل مع شكل أذنيك، كما تدعم السماعات تقنيو ترميز الصوت LDAC والتي تتيح إمكانية نقل محتوى صوت عالي الدقة (Hi-Res).

تتضمن سماعات FreeBuds 5i ميزة إلغاء الضوضاء االتي تعمل بميزة الذكاء الاصطناعي لذي يبلغ أقصى قدرة فيه 42  ديسيبل، بالإضافة إلى أن السماعات مزودة بميكروفونين لاستخراج الصوت وتعزيزه الحصول على مكالمات بشكل أفضل.

تدعم سماعات هواوي الجديدة FreeBuds 5i تقنية الشحن السريع، حيث تكون البطارية كاملة الشحن في ساعة كاملة، أما إذا كنت مستعجلا فإن شحن 15 دقيقة فقط سيوفر عمل 4 ساعات كاملة، فتتميز السماعة بذلك ببطارية قوية يصل عملها إلى 28 ساعة.

تستخدم سماعات FreeBuds 5i ، تقنية البلوتوث Bluetooth 5.2، مع اتصال متعدد النقاط حيث أنه يمكن باستخدام التطبيق المصاحب ، تبديل الاتصال بين الأجهزة بسرعة بين الهاتف والتابلت والتلفزيون وأي شيء آخر تستخدمه معهم. وتمتاز بدعم وضع  Gaming الذي يقلل زمن الوصول إلى 94 مللي ثانية أثناء الألعاب.

هواوي Huawei FreeBuds 5i FreeBuds سماعات هواوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

الصفر الشريف .. تعليق ساخر من المستكاوي بعد فوز إثيوبيا على مصر

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم بسبب الحر الشديد|فيديو

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

موضوعات متعلقة

هونر تطلق رسميا ساعتها الذكية Watch GS 3.. سعر ومواصفات

بالخطوات.. كيف تغير لون الصفحة ضمن برنامج Word

سامسونج تخطط لاستخدام بطاريات لهواتفها الذكية من LG

طريقة بسيطة لمنع تطبيقات آيفون من استهلاك باقات الإنترنت

آبل تحدث تطبيق خرائطها Apple Maps بميزات مهمة

أول هاتف يبرز جميع التصميمات الداخلية.. هاتفNothing Phone 1 ينطلق قريبا إلى الأسواق

بسبب الحسابات المزيفة.. صفقة إيلون ماسك للاستحواذ على تويتر مهددة بالفشل

آبل تطلق تطبيق الطقس لأجهزة آيباد بعد 12 عامًا من إصدارها

ترشيحاتنا

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

دعاء قبل فجر الجمعة .. 10 كلمات لا ترد في هذه الدقائق

لمحبي الهاتشباك ..أحدث اسعار سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بالسوق المصري

إيهاب الكومي: تعاقدنا مع إيهاب جلال بسبب الديون ولدينا خطة للإصلاح.. فيديو

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف خالية بوزارة التعليم العالي.. الشروط والأوراق المطلوبة

أبرزها الاهتمام.. نصائح متوارثة تدمر العلاقة بين الزوج والزوجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقول أكلنا كل دة؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

فيديو

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

نوبور شارما .. مسؤولة هندية أغضبت مسلمي العالم بعد إساءتها للنبي محمد "فيديوجراف"

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج السرطان الجديد في أمريكا "فيديوجراف"

تغيير 45 حفاضة في اليوم.. سيدة تنجنب 9 توائم دفعة واحدة .. ما قصتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ