هواوي تطلق سماعاتها اللاسلكية الجديدة FreeBuds 5i .. بمواصفات رائعة

كشفت شركة هواوي Huawei الرائدة في صناعة التكنولوجيا عن أحدث سماعاتها اللاسلكية، FreeBuds 5i، والتي تأتي بمواصفات رائعة من حيث التصميم المميز خفيف الوزن، والعمر الطويل للبطارية، وميزة إلغاء الضوضاء النشطة مما يجعلها بذلك تتفوق على الإصدار السابق من السماعات FreeBuds 5i.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تأتي سماعات هواوي الجديدة FreeBuds 5i، مقابل سعر حوالي 91 دولار (أي ما يعادل 1690 جنيها مصريا)، وستبدأ مرحلة البيع الرسمية للسماعة في السوق الصيني يوم 16 يونيو المقبل.

تتميز سماعات هواوي FreeBuds 5i بمحركات ديناميكية بقياس 10 مليمتر وتقوم تلقائيًا بضبط إخراجها لتتناسب بشكل أفضل مع شكل أذنيك، كما تدعم السماعات تقنيو ترميز الصوت LDAC والتي تتيح إمكانية نقل محتوى صوت عالي الدقة (Hi-Res).

تتضمن سماعات FreeBuds 5i ميزة إلغاء الضوضاء االتي تعمل بميزة الذكاء الاصطناعي لذي يبلغ أقصى قدرة فيه 42 ديسيبل، بالإضافة إلى أن السماعات مزودة بميكروفونين لاستخراج الصوت وتعزيزه الحصول على مكالمات بشكل أفضل.

تدعم سماعات هواوي الجديدة FreeBuds 5i تقنية الشحن السريع، حيث تكون البطارية كاملة الشحن في ساعة كاملة، أما إذا كنت مستعجلا فإن شحن 15 دقيقة فقط سيوفر عمل 4 ساعات كاملة، فتتميز السماعة بذلك ببطارية قوية يصل عملها إلى 28 ساعة.

تستخدم سماعات FreeBuds 5i ، تقنية البلوتوث Bluetooth 5.2، مع اتصال متعدد النقاط حيث أنه يمكن باستخدام التطبيق المصاحب ، تبديل الاتصال بين الأجهزة بسرعة بين الهاتف والتابلت والتلفزيون وأي شيء آخر تستخدمه معهم. وتمتاز بدعم وضع Gaming الذي يقلل زمن الوصول إلى 94 مللي ثانية أثناء الألعاب.