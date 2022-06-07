هونر تطلق رسميا ساعتها الذكية Watch GS 3.. سعر ومواصفات

أطلقت شركة Honor الصينية رسميا الساعة الذكية Honor Watch GS 3 في الهند، وتتميز الساعة الجديدة بهيكل رفيع وخفيف الوزن التي سيبلغ سعرها 167 دولارا (أي حوالي 3 آلاف و90 جنيها)، وسيتم طرح الساعة الذكية للبيع اعتبارًا من 7 يونيو في الهند عبر أمازون.

ووفقا لموقع Gizmochina، تأتي الساعة الذكية الجديدة من هونر Honor Watch GS 3 بشاشة من نوع AMOLED، قياس 1.43 بوصة، بدقة عرض 466 × 466 بيكسل بتصميم زجاج ثلاثي الأبعاد به انحناءة.

وتتميز الساعة الذكية الجديدة من هونر Honor Watch GS 3، بأنها متوافقة مع هواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد و iOS (ابتداءً من الإصدار أندرويد 6، و iOS 9 للإصدارات الأحدث)، كما تأتي الساعة مقترنة بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

وتقدم الساعة الذكية، HONOR Watch GS 3 أكثر من 100 وضع للتمرين بما في ذلك 10 رياضات احترافية و 85 وضع رياضي مخصص، إضافة إلى أن الساعة تشمل بعض المستشعرات مثل مستشعر التسارع Accelerometer، والجيروسكوب، وقياس معدل ضربات القلب، ومستشعر الضوء الذي يكشف مستويات الإضاءة في الغرفة المحيطة، وضغط الهواء، كما أنه بمستشعر SpO2 الذي يقيس نسبة الأكسجين في الدم.

وتدعم الساعة الذكية بعض التقنيات المتقدمة في عالم التكنولوجيا مثل تقنية بلوتوث 5.0 و نظام بايدو للملاحة و GPS و نظام الملاحة بالأقمار الصناعية GLONASS و تقنية اتصال المجال القريب NFC وغيرها.

كما تشمل الميزات الأخرى للساعة Honor Watch GS 3، ميكروفون مدمج ومكبر صوت للاتصال عبر بلوتوث، و تم تصنيفها بأنها مقاومة للماء والغبار بقدرة 5ATM ، وتتميز بالبطارية القوية حيث يمكن أن تدوم بطاريتها لمدة تصل إلى أسبوعين بشحنة واحدة فقط، بينما تأتي ب 3 اختيارات من الألوان الأسود والأزرق والذهبي.