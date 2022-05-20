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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر الصينية تتحدى سامسونج بجيل جديد ومتطور من الهواتف

Honor 70
Honor 70

تستعد شركة هونر Honor الصينية، لإطلاق سلسلة جديدة من هواتفها الذكية المتطورة، بعد النجاح الذي حقق الإطلاق العالمي للرائد Magic4 Pro الأسبوع الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، بدأت هونر بالترويج لجيلها الجديد من الهواتف الذكية، والتي ستنطلق في 30 مايو تحت اسم Honor 70، حيث من المتوقع لها أن تأتي كمنافس متطور لأجهزة سامسونج.

 

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مميزات سلسلة هونر 70

ومن المتوقع أن تضم سلسلة هونر 70، ثلاثة نماذج جديدة، والتي ستحمل إصداراتها الأسماء التالية: Honor 70، وHonor 70 Pro، و+Honor 70 Pro.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن سلسلة هونر 70 المرتقبة، ستتميز بتصميم ماسي محفور في الغطاء الخارجي للأجهزة، والتي يمكنها أن تعكس الضوء من زوايا مختلفة.

مميزات سلسلة هونر 70

وسيحتوي الإصدار الرئيسي بالسلسلة Honor 70، على شاشة عالية الدقة من نوع OLED، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وسيعمل الهاتف بمعالج كوالكوم القادم Snapdragon 7 Gen 1.

وتدعي بعض الشائعات، أن الإصدار العادي Honor 70، سيتميز بكاميرا رئيسية بدقة 54 ميجابكسل مع مستشعر من جديد من إنتاج شركة سوني، وسيحزم بطارية بقوة 4800 مللي أمبير، تعمل مع تقنية الشاحن السريع بقدرة 66 وات.

مميزات سلسلة هونر 70

وبالنسبة لمواصفات هاتف Honor 70 Pro، سوف تزوده هونر بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 8100، وسيتضمن شاشة من نوع OLED، تبلغ دقتها 2600×1200 بكسل، وادعت التسريبات أن الهاتف سيحتوي على إعداد كاميرا ثلاثية العدسة بدقة 50+50+8 ميجابكسل على التوالي، مع مستشعر جديد من إنتاج سوني من نوع IMX800، سيظهر لأول مرة مع سلسلة Honor 70.

وسيكون هاتف Honor 70 Pro+، هو الإصدار الأكبر حجما بين هواتف سلسلة هونر 70 القادمة، والذي سيأتي مزودا بأحدث معالجات شركة ميدياتك Dimensity 9000، مع شاشة من نوع OLED بدقة 1200×2600 بكسل، وبطارية بسعة 4600 مللي أمبير مع شاحن فائق السرعة بقدرة 100 وات.

هونر Honor 70 Magic4 Pro سلسلة هونر 70 مواصفات Honor 70 Pro

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