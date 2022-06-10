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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة

مواجهات بين الفلسطينيين
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وبالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. 

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي فيما أصيب 12 آخرون بالاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع في منطقة بيت دجن بمحافظة نابلس شمال الضفة، فيما أصيب مواطن رابع بالرصاص المطاطي وأربعة آخرون بالغاز المسيل للدموع في بلدة (بيتا) بالمحافظة ذاتها. وتشهد المنطقتان المذكورتان اشتباكات في أيام الجمع لوجود مستوطنات جوارهما. 

وفي محافظة الخليل، الواقعة جنوب الضفة، أصيب عدد من المواطنين في مواجهات اندلعت مع الاحتلال والمستوطنين في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، وأطلق جنود الاحتلال الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوبهم. 

وفي منطقة كفر قدوم في محافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة، قمعت قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان بوابل من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت. 
وأكدت مصادر فلسطينية إصابة 7 شبان بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق الشديد، بفعل الغاز المسيل للدموع. 

وفي محافظة جنين شمال الضفة، نصبت قوات الاحتلال عددًا من الحواجز العسكرية وكثفت من تواجدها في المحافظة التي تدور اشتباكات شديدة بين أهلها والاحتلال بصورة متكررة.

وذكرت مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية متنقلة في محيط مناطق جبع، وعرابة، وقباطية، وكثفت من تواجدها العسكري في أرجاء المحافظة، ونشرت قواتها في سهل مرج ابن عامر، واحتجزت عددًا من الشبان على مفترق "عرابة".

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال دققت في هويات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة الحركة والمرور.

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