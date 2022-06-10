أبرزها الغياب.. 9 حالات لإلغاء دورة التربية العسكرية بجامعة حلوان

أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان، عن فتح باب التسجيل لدورة التربية العسكرية، التى تأتى بتاريخ 16 يوليو 2022، وتاتى الدورة بنظام الحضور الفعلى لمدة اسبوعين ويكون التسجيل بالدورة بأسبقية التسجيل بناء على سداد الرسوم بالكود

http://app2.helwan.edu.eg/military/register.asp

يشترط لتخرج الطلاب البنين من الجامعات الحكومية والخاصة، اجتياز دورة التربية العسكرية، ويحدد كل طالب الموعد المناسب له للالتحاق بها خلال الدورات التي تعقدها إدارة التربية العسكرية سنويا في كل جامعة.

وأوضحت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان بعض حالات إلغاء دورة التربية العسكرية المنعقدة فى تاريخ 16 يوليو، والتى جاءت على النحو التالي:-



١- الغياب أكثر من يوم كامل.

٢- الغياب أكثر من ٢ طابور لياقة.

٣- عدم الانتظام فى المحاضرات.

٤- التحدث على وجه غير لائق مع المحاضر أو أحد مساعدى المحاضر.

٥- التشاجر مع الزميل.

٦- إستخدام المحمول لأى سبب أثناء المحاضرات.

٧- التشاجر مع الزميل.

٨- الرسوب فى الإختبار النهائى.

٩- الرسوب فى مناقشة البحث المكلف به الطالب حيث سيتم تقديمه ورقيا ومناقشته وذلك طبقا للمجموعات ( ١٠ طالب لكل بحث مكتوب).

وعلى جانب آخر نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان معرض (الدراسة في اليابان 2022)، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بحلوان، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، وعلى هامش المعرض عقدت الندوة التعريفية.

أشاد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بالدور الريادى الذى يقوم به قطاع الدراسات العليا و البحوث فى النهوض بالبحث العلمي، وتوفير المنح التي تعزز القدرات البحثية، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع، حيث أن البحوث المميزة والمنشورة دوليا تسهم فى الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على رفع الوعي لأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.