عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أبرزها الغياب.. 9 حالات لإلغاء دورة التربية العسكرية بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان، عن فتح باب التسجيل لدورة التربية العسكرية، التى تأتى بتاريخ 16 يوليو 2022، وتاتى الدورة بنظام الحضور الفعلى لمدة اسبوعين ويكون التسجيل بالدورة بأسبقية التسجيل بناء على سداد الرسوم بالكود
http://app2.helwan.edu.eg/military/register.asp

يشترط لتخرج الطلاب البنين من الجامعات الحكومية والخاصة، اجتياز دورة التربية العسكرية، ويحدد كل طالب الموعد المناسب له للالتحاق بها خلال الدورات التي تعقدها إدارة التربية العسكرية سنويا في كل جامعة.

جامعة حلوان: البرامج المقدمة من اليابان فرص عظيمة يجب استغلالها

وأوضحت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان بعض حالات إلغاء دورة التربية العسكرية المنعقدة فى تاريخ  16 يوليو، والتى جاءت على النحو التالي:-


١- الغياب أكثر من يوم كامل.

٢- الغياب أكثر من ٢ طابور لياقة.

٣- عدم الانتظام فى المحاضرات.

٤- التحدث على وجه غير لائق مع المحاضر أو أحد مساعدى المحاضر.

٥- التشاجر مع الزميل.

٦- إستخدام المحمول لأى سبب أثناء المحاضرات.

٧- التشاجر مع الزميل.

٨- الرسوب فى الإختبار النهائى.

٩- الرسوب فى مناقشة البحث المكلف به الطالب حيث سيتم تقديمه ورقيا ومناقشته وذلك طبقا للمجموعات ( ١٠ طالب لكل بحث مكتوب).

وعلى جانب آخر نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان معرض (الدراسة في اليابان 2022)، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بحلوان، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، وعلى هامش المعرض عقدت الندوة التعريفية.

أشاد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بالدور الريادى الذى يقوم به قطاع الدراسات العليا و البحوث فى النهوض بالبحث العلمي، وتوفير المنح التي تعزز القدرات البحثية، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع، حيث أن البحوث المميزة والمنشورة دوليا تسهم فى الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على رفع الوعي لأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جامعة حلوان إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان حالات إلغاء دورة التربية العسكرية اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

موسيماني: تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: الشباب حائر والإرهابيون استعلوا علينا وكأنهم شعب الله المختار

التضامن الاجتماعي تطلق حملة للقضاء على زواج الأطفال|خبراء يحددون 8 أسباب للمشكلة

إستونيا تستدعي سفير روسيا احتجاجا على تصريحات بوتين

على خطى جوني ديب وآمبر هيرد.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بالنصب وتعمد إيذاءه

كرواتيا تفوز على الدنمارك وتعادل فرنسا والنمسا في دوري الأمم الأوروبية

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تفاصيل لحظات ما قبل يوم الحسم في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ