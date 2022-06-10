واعظة: البرنامج الصيفي أتاح المشاركة في عملية بناء الوعي

شاركت الكاتبة الكبيرة انتصار عبد المنعم الحائزة على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب يوم الجمعة بالبرنامج الصيفي للأطفال بمسجد الشهداء بمحافظة الإسكندرية، بحضور الشيخ سلامة محمود عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ هاشم سعد الفقهي مدير الدعوة مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ وسام كاسب مسئول المتابعة والدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف الإسكندرية ، والواعظة عزيزة بريقع من واعظات وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف الإسكندرية.



وخلال الفعالية وجهت انتصار عبد المنعم الشكر لوزارة الأوقاف على إتاحة هذه الفرصة لكاتبات الأطفال للمشاركة بفعاليات البرنامج الصيفي داخل المساجد، وعلى هذا البرنامج الصيفي المتميز الذي تقدمه وزارة الأوقاف للطفل مؤكدة أهمية هذا البرنامج والذي يعد عملا تنويريًّا كبيرًا يهدف إلى بناء الوعي الديني والوطني والقيمي، مشيرة إلى أن البرنامج الصيفي فرصة حقيقية لكل الأطفال لم تكن متاحة للأجيال السابقة، مما يدل على مدى التغير الكبير في الفكر والثقافة، حيث أصبحنا نرى مسرحًا للعرائس بالمساجد وورش حكي لقصص الأطفال.



كما أكدت أن واعظات لهن دورهن البارز في نجاح هذا البرنامج الصيفي للأطفال، حيث يقمن بدور متميز في أداء هذا البرنامج، واصفة البرنامج الصيفي الذي يقدم للأطفال بأنه برنامج فاق توقعات الجميع، حيث يشمل البرنامج مسابقات وهدايا مقدمة من وزارة الأوقاف، وبرامج ترفيهية للأطفال، وعروض تثقيفية متنوعة مقدمة من متخصصين بمجال الطفل، معبرة عن سعادتها بهذا الإقبال الملاحظ على الاشتراك بهذا البرنامج في جميع محافظات الجمهورية، بما يؤكد ثقة شعب مصر في وزارة الأوقاف، ودعمه لأصحاب الفكر الوسطي المستنير.



موضحة أن مجلة الفردوس التي تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مجلة مرموقه ولها مكانتها التي ارتقت بها لتكون منافسًا قويًّا للمجلات المتخصصة بمجال الأطفال، كما أكدت أن مجلة الفردوس تحوي عددًا كبيرًا من الموضوعات المتميزة والتي تساعد في تثقيف الأطفال بثقافة إيجابية قائمة على البناء لا الهدم، وعلى الحفاظ على عقول النشء من اختطاف المتطرفين والجماعات الإرهابية، إضافة إلى سلسلة "رؤية" للنشء، والتي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة، وتشكل مع مجلة الفردوس زادًا معرفيًّا للطفل متعدد المجالات والثقافات بما يوفر لهم قدرًا ثقافيًّا تم إعداده ليناسب المرحلة العمرية للأطفال، فسلاحنا في هذه المرحلة الكلمة وهدفنا التنوير.

مضيفة أن من بين سلسلة "رؤية" للنشء كتاب "ريم والجد رضوان" والذي يضيف قيمًا أخلاقية وسلوكية إيجابية للطفل تم إعداده مختصرًا من كتاب "نعمة الماء" الصادر عن وزارة الأوقاف ليناسب المرحلة العمرية للأطفال بما يحويه من رسوم كرتونية وكوميكس.



وخلال كلمتها أكدت الواعظة عزيزة بريقع أن البرنامج الصيفي أتاح للواعظات المشاركة في عملية بناء الوعي، بإعداد جيل متعدد المواهب والثقافات، يعتمد الأخلاق الحسنة، فالوطن يبنى بمشاركة جميع أبنائه دون تمييز بينهم مضيفة أن الإقبال المتزايد على البرنامج الصيفي للأطفال دفعها لتطوير برامجها لتناسب جميع الأطفال ولتكون دافعًا لهم إلى الاستمرار والحرص على المشاركة والإفادة من البرنامج ونشر القيم الإيجابية والسلوكيات التي يتلقونها بين باقي أفراد المجتمع.



وأعرب عدد من أولياء أمور الأطفال الذين حضروا البرنامج الصيفي عن سعادتهم البالغة بهذا البرنامج المتكامل الذي قدمته وزارة الأوقاف لأطفالهم، مؤكدين أن الأوقاف مصدر موثوق يتلقى فيه أبناؤهم القيم والأخلاق النبيلة، وأن إقامة هذا البرنامج الصيفي بالمساجد ربط الأطفال بالمسجد، وأعاد الصلة الروحية لهم بالمسجد، متمنيين استمرار مبادرة الأوقاف للأطفال طوال العام.