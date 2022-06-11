اليوم.. أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يشهدان نهائي دوري مراكز الشباب

يشهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم السبت، نهائي دوري مراكز شباب الجيزة، بين فريقي مركز شباب الفهميين ومركز شباب ناهيا، على ملعب مركز شباب الشيخ زايد.



وتُنفذ الوزارة الدوري في نسخته التاسعة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، تحت شعار "دوري حياة كريمة".



وأشار وزير الشباب- بحسب بيان، إلى أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب، في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب.



ولفت إلى الطفرة التي تشهدها مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتطوير كافة الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.