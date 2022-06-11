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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يشهدان نهائي دوري مراكز الشباب

وزير الشباب
وزير الشباب

يشهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم السبت، نهائي دوري مراكز شباب الجيزة، بين فريقي مركز شباب الفهميين ومركز شباب ناهيا، على ملعب مركز شباب الشيخ زايد.


وتُنفذ الوزارة الدوري في نسخته التاسعة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، تحت شعار "دوري حياة كريمة".


وأشار وزير الشباب- بحسب بيان، إلى أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب، في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب.


ولفت إلى الطفرة التي تشهدها مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتطوير كافة الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

 

الجيزة وزير الشباب والرياضة مركز شباب ناهيا محافظ الجيزة دوري مراكز شباب الجيزة

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