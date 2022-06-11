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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زوج ضحية الإهمال الطبي بالمنوفية: دخلت تعمل عملية بسيطة خرجت جثة هامدة

ضحية الإهمال الطبي
ضحية الإهمال الطبي

ما زال الحزن يسيطر علي أهالي قرية ميت عافية بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية عقب وفاة بنت القرية ندى بدر صاحبة ال 20 عاما بخطأ طبي.

حيث استقبلت الأسرة عزاء نجلتهم وسط حالة من الغضب نتيجة وفاتها بخطأ طبي داخل مركز طبي بمدينة شبين الكوم.

وقال عمار سليمان زوج الضحية أنهم متزوجون من عام ونصف وتأخرت زوجته في الإنجاب وقامت بالكشف لدى طبيب نساء وتوليد بمدينة شبين الكوم الذي شخص بأنها تعاني من دهون على المبيض ولابد من إجراء عملية " كحت " وهي عملية بسيطة لا تستغرق نصف ساعة.

وأكد، أنه ذهب مع زوجته ووالدتها الي المركز الطبي بمدينة شبين الكوم حيث استغرقت العملية ٥ ساعات وأخبرهم الطبيب بأنه أجرى ٤ عمليات جراحية دون معرفتهم.

وتابع، أن زوجته خرجت من العمليات فاقدة للوعي كما أصيبت بحالة نزيف حادة ادي الي وفاتها وهرب الطبيب دون أخبرهم بما حدث.

وأشار إلي أنه قام بتحرير محضر بقسم الشرطة يتهم فيه الطبيب والمركز الطبي بالتسبب في وفاة زوجته نتيجة خطأ طبي.

المنوفية محافظة المنوفية عزاء الاهمال الطبى شبين الكوم عمليات جراحية إجراء عمليه

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