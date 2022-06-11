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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شائعة اخوانية..الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أسيوط : خلافات مالية بسبب مواد بناء

إطلاق نار
إطلاق نار

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً الإدعاء بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط بين تجار مواد مخدرة.  

بالفحص تبين عدم صحة الادعاء المشار إليه، وأنه بتاريخ 8 الجارى نشبت مشاجرة بين كل من طرف أول (شخصان)، طرف ثان (4 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط، وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب وجود خلافات مالية حول شراء مواد بناء تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (3 بنادق ألية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جماعة الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية مشاجرة إطلاق أعيره نارية تجار مواد مخدرة

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