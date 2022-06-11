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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدر رجب: ادعم إيهاب جلال ومصر مليئة بالمدربين الجيدين

صدى البلد

أكد بدر رجب، نجم الأهلي السابق ومدير قطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي، على دعمه الكبير للجهاز الفني لمنتخب مصر الحالي بقيادة إيهاب جلال.

وأكد بدر رجب في تصريحات تليفونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أقدم كل الدعم لإيهاب جلال وجهازه الفني وأقدم الدعم لكل مدير فني مصري يتولى قيادة منتخب مصر ومصر مليئة بالمدربين القادرين على قيادة المنتخب أمثال حسام حسن وحلمي طولان ومختار مختار وحسام البدري"

وأضاف: "أتمنى أن تعود مصر لتكون رائدة الكرة في الوطن العربي بالكامل وفي أفريقيا".


وتطرق بدر رجب في حديثه عن محمد صلاح لاعبنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، معلقًا: "محمد صلاح صنع ما لم يستطيع غيره في مصر صناعته، وبات الأفضل ما بين 3 لاعبين في العالم بجانب ميسي ورونالدو".

وأتم: "لدينا خامات كثيرة مثل محمد صلاح في الكرة المصرية ولكن مشكلتنا في انتقاء اللاعبين لأن هناك لاعبين غير قادرون على شراء استمارة الاختبارات في الناشئين، ودائما الأهلي الأفضل في قطاع الناشئين لسفره إلى الأقاليم للبحث عن المواهب".

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