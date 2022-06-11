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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسماء أبو اليزيد تخطف انظار متابعيها عبر انستجرام

أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد

حرصت الفنانة أسماء أبو اليزيد علي مشاركة متابعيها صورا جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت أسماء أبو اليزيد في الصور بإطلالة صباحية مبهجة ، و علقت قائلة : صباح الخير .

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وشاركت أسماء أبو اليزيد في الماراثون الرمضاني المنقضي بمسلسل "توبة" من تأليف عدد من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعى شعبى، ويشارك في بطولته النجم عمرو سعد، ماجد المصرى، دياب، صبا مبارك، كريم عفيفى.


تدور مسلسل "توبة" أحداث مُثيرة وشيقة تشهدها الدراما الاجتماعية في مسلسل توبة في إطار تشويقي بمنطقة شعبية مصرية عتيقة بمحافظة بورسعيد الساحلية الساحرة.


ويعيش بطل مسلسل "توبة" الفنان عمرو سعد هاربًا من ماضية المجهول أحمد السيد عبد التواب وشهرته "توبة"، وسط أهل الحارة منذ 7 أعوام، بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود يطارده لينغص عليه.

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