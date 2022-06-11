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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد معاناة ياسمين الخطيب..أسباب وأعراض مرض اضطراب الشخصية الحدية

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أنها شديدة الحساسية و متقلبة المزاج ولا تثق بأحد، وتعاني أيضا من BPD.
كتبت ياسمين الخطيب:"بالأمس.. حاولت التخلص من حياتي بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، الذي أتناوله بانتظام بناءاً على تعليمات طبيبي النفسي..لم تفلح المحاولة -للأسف- فأُعدت غصباً إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها..لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه، لكني سأعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـ BPD."
أضافت:" على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني.. أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر.. كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة..لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص."
وفي هذا السياق نكشف لكم من خلال السطور التالية أبرز المعلومات حول مرض BPD الذي تعاني منه ياسمين الخطيب.


ما هو مرض  BPD ؟

اضطراب الشخصية الحدية (BPD) هو حالة صحية عقلية،  يعاني الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الحدية من تقلبات مزاجية شديدة ، وعلاقات غير مستقرة وصعوبة في التحكم في عواطفهم. لديهم خطر أكبر من الانتحار والسلوك المدمر للذات، العلاج بالكلام هو العلاج الرئيسي لاضطراب الشخصية الحدية.

أعراض BPD 


يؤثر اضطراب الشخصية الحدية على ما تشعر به حيال نفسك ، وكيف تتعامل مع الآخرين وكيف تتصرف.
قد تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:
-خوف شديد من الهجران ، وحتى اتخاذ إجراءات متطرفة لتجنب الانفصال أو الرفض الحقيقي أو المتخيل
-نمط من العلاقات القوية غير المستقرة ، مثل جعل شخص ما مثاليًا في لحظة ثم الاعتقاد فجأة أن هذا الشخص لا يهتم بما فيه الكفاية أو أنه قاسي
-التغييرات السريعة في الهوية الذاتية والصورة الذاتية التي تشمل تغيير الأهداف والقيم ، ورؤية نفسك كشخص سيئ أو كما لو كنت غير موجود على الإطلاق
-فترات من جنون الارتياب المرتبط بالتوتر وفقدان الاتصال بالواقع ، تدوم من بضع دقائق إلى بضع ساعات
-السلوك الاندفاعي والمحفوف بالمخاطر ، مثل المقامرة ، أو القيادة المتهورة ، أو الجنس غير الآمن ، أو الإنفاق المفرط ، أو الإفراط في الأكل أو تعاطي المخدرات ، أو تخريب النجاح عن طريق الإقلاع المفاجئ عن وظيفة جيدة أو إنهاء علاقة إيجابية
-التهديدات أو السلوك الانتحاري أو إيذاء النفس ، غالبًا استجابةً للخوف من الانفصال أو الرفض
-تقلبات مزاجية واسعة تستمر من بضع ساعات إلى بضعة أيام ، والتي يمكن أن تشمل السعادة الشديدة أو التهيج أو الخجل أو القلق
-مشاعر الفراغ المستمرة
-الغضب الشديد غير الملائم ، مثل فقدان أعصابك بشكل متكرر ، أو أن تكون ساخرًا أو مريرًا ، أو تشاجر جسديًا


أسباب  BPD


كما هو الحال مع اضطرابات الصحة العقلية الأخرى ، فإن أسباب اضطراب الشخصية الحدية ليست مفهومة تمامًا، بالإضافة إلى العوامل البيئية - مثل تاريخ إساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم - قد يرتبط اضطراب الشخصية الحدية بما يلي:
-علم الوراثة: تشير بعض الدراسات التي أجريت على التوائم والعائلات إلى أن اضطرابات الشخصية قد تكون موروثة أو مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باضطرابات الصحة العقلية الأخرى بين أفراد الأسرة.
تشوهات الدماغ:  أظهرت بعض الأبحاث تغييرات في مناطق معينة من الدماغ مرتبطة بتنظيم المشاعر والاندفاع والعدوانية، بالإضافة إلى ذلك  فإن بعض المواد الكيميائية في الدماغ التي تساعد في تنظيم الحالة المزاجية ، مثل السيروتونين ، قد لا تعمل بشكل صحيح.
 

المصدر: mayoclinic

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