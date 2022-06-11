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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نصيب.. ياسمين الخطيب تعلن رسميا انفصالها عن زوجها

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

كشفت ياسمين الخطيب عبر صفحتها على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” انفصالها عن زوجها . 

وعلقت ياسمين الخطيب من خلال خاصة الاستوري ، عبر صفحتها على موقع إنستجرام قائلة : تم رسميا الانفصال عن أ.رمضان حسني ، ارجو ان يحترم الزملاء الاعلاميين والصحفيين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر ، والذي اؤثر ان اختصره فى كلمة نصيب . 

ياسمين الخطيب 

وتابعت ياسمين الخطيب : كما أرجو من محبيني ان يتمنوا لي العوض والخير فى ماهو قادم .

كشف الإعلامية ياسمين الخطيب عن محاولة انتحارها بتناولها جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول.

أخبار الفن | تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك:"بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، الذي أتناوله بانتظام بناءاً على تعليمات طبيبي النفسي، لم تفلح المحاولة -للأسف- فأُعدت غصباً إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها..

وتابعت:" لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه، لكني سأعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـ BPD..
على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني.. أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر.. كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة، لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص.

ياسمين الخطيب الإعلاميين موقع انستجرام الإعلامية ياسمين الخطيب رمضان حسنى

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