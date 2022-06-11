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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من البحرين.. فرنسا تعلن تأمين الملاحة في منطقة الخليج العربي

فرقاطة بحرية - ارشيفي
فرقاطة بحرية - ارشيفي

كشف سفير فرنسا في البحرين جيروم كوشار عن تنسيق وتعاون قائم بين بلاده ومملكة البحرين من أجل تأمين الملاحة في منطقة الخليج العربي، مشدداً على أن لدى فرنسا إستراتيجية مهمة فيما يخص الأمن البحري، وتأمين الممرات المائية، وإمدادات الطاقة، والسفن.

واوضح أن هناك شركات فرنسية تعمل في مجال الأمن السيبراني وشؤون الدفاع وهو ما يطرح تعاوناً كبيراً مع دول خليجية من أبرزها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في هذا الجانب، وخاصة أن هناك دولاً أخرى تلعب دوراً مهماً في تأمين حرية الملاحة في المنطقة.

وأضاف سفير فرنسا في تصريحات صحفية له "الفرقاطة الفرنسية تتميز بأسلحة نوعية إضافة إلى امتلاكها تكنولوجيا الرادارات المتطورة، وكذلك هناك تعاون ودعم بين الفرقاطة والعمليات الجوية للكشف عن أي تهديدات محتملة والمسح الجوي، ومن ثم التعاون مع دول المنطقة في هذا المجال".

وأعلنت السفارة الفرنسية في مملكة البحرين عن وصول الفرقاطة الفرنسية "سركوف" إلى مملكة البحرين صباح الخميس الماضي، في إطار التعاون العسكري القائم بين المنامة وباريس، وبمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

 

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