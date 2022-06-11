الخطيب : الأهلى ليس فى خصومة مع الكاف ومتفائل بوجود موتسيبى فى الاتحاد الإفريقى

أكد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن الأهلى ليس لديه في خصومة مع الاتحاد الإفريقى مؤكدا أنه منذ انتخاب الجنوب أفريقى موتسيبى تفاءلنا ومازال التفاؤل لدينا خاصة أنه لديه الكثير لتصحيح الأخطاء.

وقال الخطيب خلال المؤتمر الصحفي إن الأهلى يعتز بانتمائه للقارة الأفريقية لما قدمته من نجوم على مستوى العالم وأفريقيا بالفعل تستحق الأفضل.

وأضاف الخطيب أن مجلس إدارة النادي الاهلى وقت أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا اتخذ قرار بإقامة مؤتمر صحفى بعد المباراة ايا كانت النتيجة للاعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة.

وقال الخطيب خلال المؤتمر الصحفي ان هناك البعض من خارج النادى قد أكد انه لا داع لعقد مؤتمر صحفى بعد نهاية المباراة ونحن نحترم تلك الرؤية ولكن الأهلى دائما ما يرتبط بأى مباراة او بطولة لأن بطولاته الكل يعلمها.

وأوضح الخطيب أن ما حدث فى ملف المباراة النهائية أمر غير عادل بالمرة وأن من أخفى خطاب اتحاد الإفريقى فى الاتحاد المصرى يعتبر أضاع حق مصر قبل أن يضيع حق النادى الأهلى.

ووجه الخطيب التهنئة للوداد المغربى بفوزه بالبطولة وتمنيات النادى الأهلى له بالمشاركة المهمة فى كأس العالم للأندية.

وكان الأهلى قد خسر بهدف نظيف أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين باستاد مركب محمد الخامس مساء الاثنين ٣٠ مايو الماضى.

وكان الاتحاد الإفريقى قد أسند تنظيم المباراة للاتحاد المغربى بعد ان تقدم بملف استضافة المباراة وانسحب الاتحاد السنغالى فى اللحظات الأخيرة لتفوز المغرب رغم وجود الوداد طرفا فى المباراة النهائية مع النادي الاهلى.

واثارت أزمة إقامة المباراة جدلا كبير وحاول الاهلى كثيرا التقدم بأكثر من شكوى ولكن الاتحاد الإفريقى تمسك بقراراه لعدم تقدم الاتحاد المصرى باى طلب لاستضافة المباراة رغم وصول خطاب رسميا من الاتحاد الإفريقى لنظيره المصرى لفتح باب التقدم لاستضافة المباراة.