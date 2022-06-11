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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب: لا خلاف مع الكاف.. ونعتز بالانتماء لقارتنا العظيمة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

 كشف  الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن عدم وجود أي خلافات بين النادي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أو قياداته، مؤكدا أن الخلاف كان على قرار اختيار ملعب المباراة النهائية الذي افتقد كل معايير العدالة وقواعد اللعب النظيف. 

وقال الكابتن الخطيب في المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا بمقر النادي بالجزيرة: «الحقيقة، لا النادي الأهلي، ولا أنا شخصيًا عندنا خلاف شخصي مع الكاف.. ولا قيادات الكاف.. نحن نحترمهم جميعًا.. وأنا أعرف السيد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي جيدًا.. وهو شخص متميز، وعندما تولى رئاسة الكاف، أنا تفاءلت به، ومازلت؛ لأن لديه القدرة على تقديم الأفضل للكرة الإفريقية».  

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وأضاف: «الخلاف الذي حدث.. أن قرار اختيار ملعب المباراة النهائية، افتقد كل معايير العدالة، وقواعد اللعب النظيف.. نحن لسنا موجودين هنا لتوزيع الاتهامات، نحن تواجدنا لأن كلنا كأفارقة.. انتابنا الحزن عندما تحدث عنا المتابعون للكرة الإفريقية في العالم .. بشكل سيء في هذا الملف».

 وعبر الكابتن الخطيب عن الاعتزاز بالانتماء إلى قارة إفريقيا التي تستحق مكانة كروية أفضل، وقال: «نحن نعتز بقارتنا الإفريقية.. ونعتز بالانتماء لهذه القارة العظيمة.. التي قدمت للعالم مواهب فذة في كرة القدم.. افريقيا حاليًا.. تملك النصيب الأكبر من اللاعبين البارزين في الملاعب الأوروبية.. وقارتنا تستحق مكانة كروية أفضل».‎

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