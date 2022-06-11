الخطيب يهنىء الوداد.. ويؤكد: من أخفى خطاب الكاف بالجبلاية أهدر حق مصر

أكد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ان مجلس إدارة النادي الاهلى وقت أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا اتخذ قرار بإقامة مؤتمر صحفى بعد المباراة ايا كانت النتيجة للاعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة.

وقال الخطيب، خلال المؤتمر الصحفي، ان البعض من خارج النادى أكد انه لا داع لعقد مؤتمر صحفى بعد نهاية المباراة ونحن نحترم تلك الرؤية ولكن الاهلى دائما يرتبط بأى مباراة او بطولة لان بطولاته الكل يعلمها.

وأوضح الخطيب ان ما حدث فى ملف المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا أمر غير عادل بالمرة، مؤكدا أن من أخفى خطاب الاتحاد الإفريقى “كاف” فى الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن طلب تنظيم المباراة النهائية للبطولة أضاع حق مصر قبل أن يضيع حق النادى الأهلى.

الخطيب يهنئ الوداد

ووجه الخطيب التهنئة إلى نادي الوداد المغربى بفوزه بالبطولة وتمنيات النادى الأهلى له بالمشاركة المهمة فى كأس العالم للأندية.

كان الأهلى قد خسر بهدف نظيف أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين باستاد مركب محمد الخامس مساء الاثنين ٣٠ مايو الماضى.

وكان الاتحاد الإفريقى قد أسند تنظيم المباراة للاتحاد المغربى بعد ان تقدم بملف استضافة المباراة وانسحب الاتحاد السنغالى فى اللحظات الأخيرة لتفوز المغرب رغم وجود الوداد طرفا فى المباراة النهائية مع النادي الاهلى.

واثارت أزمة إقامة المباراة جدلا كبير وحاول الاهلى كثيرا التقدم بأكثر من شكوى ولكن الاتحاد الإفريقى تمسك بقراراه لعدم تقدم الاتحاد المصرى باى طلب لاستضافة المباراة رغم وصول خطاب رسميا من الاتحاد الإفريقى لنظيره المصرى لفتح باب التقدم لاستضافة المباراة.