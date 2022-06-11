الخطيب: الأهلى ليس فى خصومة مع الكاف ومتفائل بوجود موتسيبى بالاتحاد الإفريقي

أكد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ان الاهلى ليس لديه علاقة خصومة مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف”، مؤكدا انه منذ انتخاب الجنوب أفريقى موتسيبى تفاءلنا ومازال التفاؤل لدينا خاصة ان لديه الكثير لتصحيح الأخطاء.

وقال الخطيب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الاهلى يعتز بانتمائه للقارة الأفريقية لما قدمته من نجوم على مستوى العالم وأفريقيا التي بالفعل تستحق الأفضل.

وأضاف الخطيب ان مجلس إدارة النادي الاهلى وقت أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا اتخذ قرار بإقامة مؤتمر صحفى بعد المباراة ايا كانت النتيجة للاعلان عن التفاصيل الخاصة بالمباراة.

وقال الخطيب، ان هناك البعض من خارج النادى أكد انه لا داع لعقد مؤتمر صحفى بعد نهاية المباراة ونحن نحترم تلك الرؤية ولكن الاهلى دائما ما يرتبط بأى مباراة او بطولة لان بطولاته الكل يعلمها.

وأوضح الخطيب ان ما حدث فى ملف المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا امر غير عادل بالمرة، مؤكدا أن من أخفى خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فى الآتحاد المصرى أضاع حق مصر قبل أن يضيع حق النادى الأهلى.

ووجه الخطيب التهنئة لنادي لوداد المغربى بفوزه بالبطولة وتمنيات النادى الأهلى له بالمشاركة المهمة فى كأس العالم للأندية.

خسارة الأهلي أمام الوداد

وكان الأهلى قد خسر بهدف نظيف أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين باستاد مركب محمد الخامس مساء الاثنين ٣٠ مايو الماضى.

وكان الاتحاد الإفريقى قد أسند تنظيم المباراة للاتحاد المغربى بعد ان تقدم بملف استضافة المباراة وانسحب الاتحاد السنغالى فى اللحظات الأخيرة لتفوز المغرب رغم وجود الوداد طرفا فى المباراة النهائية مع النادي الاهلى.

واثارت أزمة إقامة المباراة جدلا كبير وحاول الاهلى كثيرا التقدم بأكثر من شكوى ولكن الاتحاد الإفريقى تمسك بقراراه لعدم تقدم الاتحاد المصرى باى طلب لاستضافة المباراة رغم وصول خطاب رسميا من الاتحاد الإفريقى لنظيره المصرى لفتح باب التقدم لاستضافة المباراة.