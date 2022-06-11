وزارة الأوقاف تطلق مبادرة للتوعية بأحكام ومناسك الحج

قررت وزارة الأوقاف إطلاق مبادرة "حج مبرور " ،إسهامًا من وزارة الأوقاف في توعية الحجيج بأحكام ومناسك الحج ، وبيان عظمة الإسلام ويسره وسماحته في أداء هذه الشعيرية.

وتشمل المبادرة :

أولا : طبع 20 ألف نسخة من كتاب "التيسير في الحج" الصادر عن وزارة الأوقاف لتوزيعه على حجاج جمهورية مصر العربية لهذا العام كهدية من وزارة الأوقاف بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية .

ثانيًا : عقد سلسلة من الدروس والندوات للحجاج قبل سفرهم بالمحافظات وفي المطارات ، فضلا عن سفر (21) إمامًا وواعظة لمرافقة بعثات حج وزارات الداخلية والسياحة والتضامن للإجابة على تساؤلات الحجاج أثناء فترة أداء المناسك .

ثالثا : عقد مسابقة " معلومة وسؤال" وتضمن 20 معلومة عن الحج وما يتصل به ، وعن الأضحية والأيام العشر وخطبة حجة الوداع بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.