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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزارة الأوقاف تطلق مبادرة للتوعية بأحكام ومناسك الحج

مناسك الحج
مناسك الحج

قررت وزارة الأوقاف إطلاق مبادرة "حج مبرور " ،إسهامًا من وزارة الأوقاف في توعية الحجيج بأحكام ومناسك الحج ، وبيان عظمة الإسلام ويسره وسماحته في أداء هذه الشعيرية. 

وتشمل المبادرة :  
أولا : طبع 20 ألف نسخة من كتاب "التيسير في الحج" الصادر عن وزارة الأوقاف لتوزيعه على حجاج جمهورية مصر العربية لهذا العام كهدية من وزارة الأوقاف بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية .
ثانيًا : عقد سلسلة من الدروس والندوات للحجاج قبل سفرهم بالمحافظات وفي المطارات ، فضلا عن سفر (21) إمامًا وواعظة لمرافقة بعثات حج وزارات الداخلية والسياحة والتضامن للإجابة على تساؤلات الحجاج أثناء فترة أداء المناسك .
ثالثا : عقد مسابقة " معلومة وسؤال" وتضمن 20 معلومة عن الحج وما يتصل به ، وعن الأضحية والأيام العشر وخطبة حجة الوداع بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.

الأوقاف وزارة الأوقاف مطارات خطبة حجة الوداع حجة الوداع أحكام ومناسك الحج

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