مدينة طبية متكاملة بعين شمس.. مستشفى طوارئ جديد بسعة 252 سريرا ومركزا للسموم

تسعي جامعة عين شمس، للانتهاء في أقرب وقت من مدينة طبية متكاملة بمستشفيات جامعة عين شمس، والانتهاء من كافة الانشاءات الخاصة به ، وأعمال التطوير للمستشفيات القائمة لتقدم خدماتها لملايين المرضى سنويا .

وكشف الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، أنه مخطط الانتهاء من مستشفى الطوارئ الجديد فى غضون 12 شهرا، حيث ينتهى تنفيذه فى سبتمبر 2022 .

وقال الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، إن مستشفى الطوارئ الجديد سيتضمن دورا أرضيا و7 أدوار، وتبلغ إجمالى عدد الأسرّة 252 سريرا بينها 154 إقامة و63 سرير رعاية مركزة .

وأضاف عميد كلية الطب، أن مستشفى الطوارئ الجديد سوف يكون بها عدة أقسام فى مقدمتها قسم الاستقبال والطوارئ ويضم 16 سريرا بينها 2 غرفة عزل و2 غرفة جراحة و7 أسرّة إنعاش و7 غرف علاجية، بالإضافة إلى قسم السموم والذى سيضم 22 سرير سموم وغرفة علاج للتداخلات البسيطة .

وأشار أشرف عمر ، إلى أنه من بين الأقسام المخطط أن يتضمنها المستشفى الجديد قسم الأشعة وسيتضمن الأشعة الخاصة بعلاج الأوعية الدموية والأورام، وعدد 2 أشعة مقطعية، و3 سونار ، مضيفا: كما مخطط أن يتضمن مستشفى الطوارئ الجديد قسم معامل يتضمن معمل سموم ومعمل كروماتوجرافى وبنك دم، فضلا عن قسم إقامة المرضى والذى سيتضمن 132 سريرا .

وتابع: مستشفى الطوارئ الجديد بجامعة عين شمس مخطط له أن يتضمن أيضا 8 غرف عمليات و20 سريرا تحضير وإفاقة، وسيتم تجهيز المستشفى بالكامل على أعلى مستوى لخدمة المرضى وتوفير كافة سبل الرعاية لهم .

وقال الدكتور طارق يوسف مدير مستشفي الدمرادش التابعة لجامعة عين شمس، الاهتمام بصحة المواطن المصرى كان ويظل هو الهدف الرئيسى للدولة المصرية، حيث تسعى مؤسسات الحكومة المصرية إلى عمل العديد من المشروعات الصحية من افتتاح مستشفيات جديدة وتحسين منظومة التأمين الصحى.

وأكد الدكتور طارق يوسف، أن المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، دائما سباقة ورائدة، ولديها الخبرة فى معاملة المرضى، واجراء العمليات الجراحية الصعبة والنادرة، حيث تمتلك مستشفيات جامعة عين شمس، العديد من الكفاءات التى واجهت كورونا.

وأشار مدير مستشفي الدمرادش، إلى أنه يتم تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، في إطار إنشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الدكتور طارق يوسف أن المدينة الطبية سوف يكون بها كافة الإمكانيات الحديثة المتطورة بكافة التخصصات.

وأوضح أن مشروع المدينة الجديدة مشروع كبير يسعى إلى تقديم الرعاية الصحية للمصريين ويعتبر صرح علمى للباحثين فى المجالات الطبية، وتضم ، مستشفى الدمرداش، مستشفى الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى الأطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد، مستشفى الصدر، مركز علاج الاورام والطب النووي، مركز السموم الاكلينيكى معهد جراحات القلب، مركز البحوث الطبية، بنك الدم الرئيسى، وكلية الطب.

وتابع أن هناك 4 مشروعات للمدينة الطبية وهى مستشفى الطوارئ الجديدة ومركز الأورام وبنك الدم ومستشفى جراحات الأطفال.

ولفت إلى أنه تم وضع خطة كبيرة لتحويل مستشفيات الجامعة لمدينة طبية متكاملة، موضحا أن الهدف من الفكرة أن يكون تحاط حرم المستشفيات بسور وباب خاص يساهم فى السيطرة على مداخل ومخارج المستشفيات والحد من الزحام مما يعود بشكل كبير على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

يذكر أن تطوير منطقة المستشفيات الخاصة بجامعة عين شمس جاء بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار إنشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.

كان وقد وقع الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بروتوكول تعاون مشترك بين مستشفيات جامعة عين شمس" الدمرداش" ومؤسسة صحتنا للتنمية لتجهيز وحدات الرعاية بأكاديمية القلب بالدمرداش، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ويأتى البروتوكول ملحقا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الطرفين في ديسمبر ٢٠١٨ .

وشهد مراسم توقيع البروتوكول رئيس مجلس أمناء ومؤسس مؤسسة صحتنا الدكتور عمرو شاكر، الدكتور على الانور المدير التنفيذى لمستشفيات جامعه عين شمس، الدكتور طارق يوسف نائب مدير المستشفيات الجامعية ومدير مستشفى الدمرادش الجراحة، الدكتور محمد الغنام مدير أكاديمية القلب ، و سيف شاكر عضو مؤسس بمجلس امناء مؤسسة صحتنا، و لينا شاكر مدير وعضو مؤسس بمجلس امناء مؤسسة صحتنا، الدكتورة رباب يوسف إستشارى الادارة التنفيذية للمؤسسة .

وينص البروتوكول علي قيام مؤسسة صحتنا فى المساهمة في تطوير المستشفي بالتجهيزات الطبية اللازمة حسب طلب المستشفى وبناء على احتياجاتها لتجهيز الرعايات المركزة بجراحة قلب وصدر (أكاديمية القلب) بمستشفيات جامعة عين شمس وذلك من خلال توفير سبعة عشر سرير للرعاية المركزة وسبعة عشر سرير مريض وكافة التجهيزات الطبية الملحقة بها من شاشات مراقبة مرضى واجهزة صدمات كهربائية وتنفس صناعى وغير ذلك بتكلفة تقرب من خمسة عشر مليون جنيه.

وأوضح الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن أكاديمية القلب والتى تعد إحدى المستشفيات التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش) المتخصصة في أمراض جراحات القلب والصدر، تقدم خدماتها لعلاج المرضى الغير قادرين والتي تتميز بتقديمها لخدمات طبية متميزة والقدرة على مباشرة وعلاج الحالات المعقدة والحرجة في هذه المجالات من خلال نخبة من الاطباء والاستشاريين المتخصصين في أمراض وجراحات القلب والصدر.