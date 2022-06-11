حازم إمام: اختيار المدير الفني للمنتخب الإوليمبي واتحاد الكرة الخميس المقبل

أكد حازم أمام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة أنه سيتم اختيار المدير الفني لاتحاد الكرة والمنتخب الأوليمبي يوم الخميس المقبل بعد عرض الأسماء المرشحة على اعضاء مجلس الإدارة.

تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة

كان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، عقد اجتماعا تم خلاله مناقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة.

وتم الاستقرار على مد الجلسة للخميس المقبل عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل، والتي تحتم إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية وتعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات المهمة والحاسمة في جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس المقبل تشمل العديد من الملفات داخل الاتحاد.