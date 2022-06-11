مجلس الشباب المصري يطلق مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ ٢٧

أطلق مجلس الشباب المصري بنادي اليخت بالاسكندرية، مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ ال٢٧ من المكتب العربي للشباب والبيئة تحت رئاسة الدكتور عماد عدلي.

ويعد مجلس الشباب المصري هو المنسق المحلي الرسمي لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ ال٢٧ في محافظتي الاسكندرية و مطروح و يشارك معه في المنصة عدد كبير من قامات العمل البيئي والمجتمعي.



أُقيم المؤتمر بحضور النائبة ندى ثابت عضو مجلس النواب، والنائب أبو العباس فرحات، والنائبة سميرة الجزار، والأستاذ الدكتور عاصم عبدالرازق محافظ روتاري الأسبق، والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالأسكندرية ومنطقة غرب الدلتا وعدد كبير من الصحافة والاعلام ونشطاء المجتمع المدني .

وخلال المؤتمر صرحت النائبة ندى ثابت عضو مجلس النواب عن اهتمامها الشخصي منذ سنوات بإشراك شباب ذوى الهمم في العمل البيئي وتقوية الروابط بينهم وبين الطبيعة مما يساعدهم في تحسين حالتهم النفسية ويجعلهم أفراد منتجين و دعت الجميع لزيارة قرية الأمل التي يقوم بتشغيلها بالكامل أطفالنا وشبابنا من ذوى الهمم.

وأكد الدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالأسكندرية ومنطقة غرب الدلتا و ممثل وزارة البيئة ، أنه يعتبر هذا اللقاء جزء من الحوار الوطني التي تقوم به الوزارة مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ،وقام بعرض إستراتيچية مصر الوطنية لتغير المناخ على الحضور الكريم و رحب بأسئلة المشاركين حول كيفية مشاركتهم في الحوار الوطني و التعاون مع وزارة البيئة.

فيما صرحت الدكتورة سوسن العوضي منسق منصة الاسكندرية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ ال٢٧ ومدير وحدة الوعي البيئي وتغيرات المناخ بمجلس الشباب المصري ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني مما جعلنا جميعًا نشعر بالفخر والمسئولية كأحد أذرع الدولة لتنفيذ إستراتيجيتها بل والمشاركة في وضعها.

وأوضحت ان وحدة الوعي البيئي وتغيرات المناخ بمجلس الشباب المصري تم تدشينها في فبراير الجاري تنفيذًا لتوصيات السيد الرئيس في منتدى شباب العالم في نسخته الأخيرة حول ضرورة إشراك الشباب في العمل المناخي محليا واقليميا ،وإنها في هذه الفترة القصيرة إستطاعت الوحدة عمل على عمل مشاريع وفاعليات في عدد من محافظات مصر و عقدت شراكات عديدة مع جهات محلية ودولية مثل الاتحاد الاوروبي و وزارة التجارة والصناعة و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو و مؤسسة فريدريش ناومان الالمانية و حاليًا مع المكتب العربي للشباب والبيئة لتنفيذ مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ ال٢٧

بينما أعرب عمرو السماك أستاذ كلية العلوم و رئيس جهاز شئون البيئة السابق عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة لنشر الوعي البيئي والمناخي، مشيرا أنه يجب ان يكون الجميع عندهم العلم والوعي والمعرفة وليس على الجميع أن يكونوا خبراء مناخ ،وشارك سيادته معنا بعض مواقفه الحاسمة أثناء توليه منصب رئيس جهاز شئون البيئة وطلب من الجميع المشاركة البناءة في الحفاظ على البيئة.

ومن جانبه أوضح محمد حسين ممثل المكتب العربي للشباب والبيئة ما هي مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ ال٢٧ و كيف تعمل المنصات في المحافظات ، مشيرا أن Cop27 واى قمة مناخ في العالم تملك منطقتين ،منطقة خضراء يمكن لأى شخص دخولها وعمل فاعليات إحتفالية بداخلها،ومنطقة زرقاء لن يدخلها سوى المؤسسات المعتمدة من ال UNFCCC وفي مصر لا يوجد سوى جمعية واحدة فقط معتمدة ويمكنها الدخول إلى المنطقة الزرقاء وهى المكتب العربي للشباب والبيئة والتي تسعى من خلال المنصات وعقد الشراكات ان تعطي الفرصة لمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات في المؤتمر معربًا عن إستياءه في حالة وجود عدد قليل من الجمعيات المصرية و نحن ننظم المؤتمر على أرض مصر.

جاء ذلك على هامش هذا اللقاء معرض للمشغولات اليدوية الصديقة للبيئة من قرية الأمل و من مجلس الشباب المصري ومن مؤسسة أشهد.

وأعضاء منصة الأسكندرية هم الدكتورة سوسن العوضي منسق منصة الاسكندرية و مدير وحدة الوعي البيئي وتغيرات المناخ بمجلس الشباب المصري، تحت اشراف و إستشارة الأستاذ الدكتور عمرو السماك أستاذ بكلية العلوم جامعة الأسكندرية ورئيس جهاز شئون البيئوة السابق، والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالأسكندرية ومنطقة غرب الدلتا والنائبة ندى ثابت عضو مجلس النواب و رئيس مؤسسة قرية الأمل، والدكتورة نجوى عصام الدين رئيس لجنة البيئة بالمنطقة الروتارية ٣٤٥١مصر و د شيماء فؤاد رئيس مؤسسة أشهد، والدكتورة شهيرة عبد الرازق من الجمعية المصرية للصناعة والبيئةو ثروت عبد الرحمن رئيس مؤسسة شباب ٢٠٣٠ .