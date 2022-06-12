اقتصاد الإمارات| اتفاقية بين مركز دبي للسلع المتعددة وغرفة تجارة بروكلين الأمريكية

وقع مركز دبي للسلع المتعددة ــ المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع ــ اتفاقية مع غرفة تجارة بروكلين الأمريكية والتي بموجبها سيتعاون الطرفان معا ضمن جملة من المبادرات المشتركة المثمرة بهدف تعزيز سبل التعاون التجاري بين البلدين ودعم الشركات الأمريكية التي تطمح إلى توسيع نطاق حضورها دوليا انطلاقا من دبي.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام" فإن مركز دبي للسلع المتعددة سيتعاون مع غرفة تجارة بروكلين من أجل تمكين الشركات الأمريكية في نيويورك من تأسيس أعمالها والتوسّع انطلاقا من دبي للاستفادة من موقع الإمارة كبوابة رئيسية تتيح الوصول إلى بعض أسرع أسواق العالم نموا وبالمثل ستعزز هذه الاتفاقية قدرة الشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة على دخول السوق الأمريكية.

وأعرب أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول المدير والتنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة بالتعاون مع غرفة تجارة بروكلين في إطار توفير فرص نمو جديدة وتحقيق مكاسب مشتركة على مستوى الأعمال والحراك الثقافي وتتمتع كل من نيويورك ودبي بمكانة رائدة بوصفهما مركزين تجاريين متصلين ينبضان بالحيوية وتزخر كلتا المدينتين بمشهد أعمال يتبنى رؤية مستقبلية ترسم ملامح قطاع التجارة وفي ظل استمرار مسيرة النمو والتطور في بروكلين.

وأفاد ابن سليم بأن مركز دبي للسلع المتعددة يركز أنشطته وأعماله على تجارة السلع وستشهد الشراكة مع غرفة تجارة بروكلين أيضا الترويج للمرافق والخدمات المقدمة من بورصة دبي للماس ومركز الشاي ومركز القهوة بين أوساط شركات تجارة السلع في مجتمع أعمال نيويورك.

وأشار إلى أن بورصة دبي للماس تضطلع بدور رئيسي في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة صناعة الماس الدولية خاصةً أنها اليوم تنضم إلى مصاف الدول الرائدة في تجارة الماس الخام مع تجاوز حجم قطاعها المحلي لتجارة الماس 22.8 مليار دولار خلال العام 2021 ولا تزال الولايات المتحدة واحدة من أكثر الأسواق الاستهلاكية لمنتجات الماس والمجوهرات ومن هنا تبرز أهمية الاتفاقية المبرمة مع غرفة تجارة بروكلين والتي ستساهم في دعم مسيرة نمو قطاع تجارة الماس المصقول داخل دولة الإمارات.

ومن جانبه قال راندي بيرز الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة بروكلين إن بروكلين تتمتع بشهرة دولية اكتسبت عن جدارة واستحقاق وأصبحت اليوم علامة تجارية عالمية كونها بوابة إلى السوق الدولية.

يذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة يضم سلسلة من المرافق العالمية التي تقدم محفظة استثنائية من خدمات الأعمال تماشيا من التزامه بتسهيل ممارسات الأعمال ويستضيف المركز مجتمع أعمال متنام يضم أكثر من 21 ألف شركة بدايةً من الشركات الكبرى ومرورا بالشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولا إلى الشركات الناشئة واليوم يضم المركز أكثر من 650 شركة أمريكية.