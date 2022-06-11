بعد صورتها بالمايوه.. سارة سلامة تثير الجدل بأنوثتها

أثارت الفنانة سارة سلامة الجدل عبر السوشيال ميديا بعد نشر صورها على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقة ومثيرة خطفت الأنظار بجمالها، التى كان اخرها صورة من حمام السباحة بالمايوه.

تعتمد سارة سلامة على بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي علىموقع الصور والفيديوهات انستجرام .

وتتميز بجمالها الساخر بقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار فى المناسباتوالحفلات.

تعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى منخلال إطلالتها التى تظهر بها فى الحفلات.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من صور الفنانة السورية سلاف فواخرجي.

آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق،إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وظهر عدد منالنجوم كضيوف شرف على العمل أبرزهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبيرصبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

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